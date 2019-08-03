Fotoğraflarla: Dünyada bu hafta

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Liberal Demokratlar'ın lideri Jo Swinson (sağda) ve partinin Galler ayağının lideri Jane Odds (solda), İngiltere'de iki sandalye için düzenlenen ara seçimde kazandıkları zaferin ardından. Liberal Demokratlar, Muhafazakar Parti'den aldıkları bu sandalyelerle Başbakan Boris Johnson'ın dışardan destekli hükümetinin Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu 1 sandalyeye indirdi.