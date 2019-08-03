Fotoğraflarla: Dünyada bu hafta

  • 3 Ağustos 2019

Dünyanın dört bir yanındaki foto muhabirlerin 27 Temmuz - 2 Ağustos arası çektiği fotoğraflardan en etkileyicilerini derledik.

Hong Kong'da bir polis, Çin'e suçlu iade yasa tasarısını protesto eden göstericilere silahını doğrulturken. Fotoğraf, onlarca protestocunun gözaltında tutulduğu Kwai Çung karakolunun önünde çekildi. Telif hakkı Tyrone Siu / Reuters
Image caption Hong Kong'da bir polis, Çin'e suçlu iade yasa tasarısını protesto eden göstericilere silahını doğrulturken. Fotoğraf, onlarca protestocunun gözaltında tutulduğu Kwai Çung karakolunun önünde çekildi.
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Chinook tipi helikopter, Derbyshire bölgesinde bulunan bir barajın yoğun yağış nedeniyle zarar görmesinin ardından barajı kum dolu çuvallarla destekleme operasyonuna böyle destek verdi. Bölgedeki 1.500 kişi sel riskine karşı tahliye edilmişti. Telif hakkı Danny Lawson / PA Media
Image caption İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Chinook tipi helikopter, Derbyshire bölgesinde bulunan bir barajın yoğun yağış nedeniyle zarar görmesinin ardından barajı kum dolu çuvallarla destekleme operasyonuna böyle destek verdi. Bölgedeki 1.500 kişi sel riskine karşı tahliye edilmişti.
19 aylık dişi panda yavrusu Yi Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kendisi için düzenlenen törende bambu yerken. Telif hakkı Lim Huey Teng / Reuters
Image caption 19 aylık dişi panda yavrusu Yi Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kendisi için düzenlenen törende bambu yerken.
Liberal Demokratlar'ın lideri Jo Swinson (sağda) ve partinin Galler ayağının lideri Jane Odds (solda), İngiltere'de iki sandalye için düzenlenen ara seçimde kazandıkları zaferin ardından. Liberal Demokratlar, Muhafazakar Parti'den aldıkları bu sandalyelerle Başbakan Boris Johnson'ın dışardan destekli hükümetinin Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu 1 sandalyeye indirdi. Telif hakkı Ben Birchall / PA Media
Image caption Liberal Demokratlar'ın lideri Jo Swinson (sağda) ve partinin Galler ayağının lideri Jane Odds (solda), İngiltere'de iki sandalye için düzenlenen ara seçimde kazandıkları zaferin ardından. Liberal Demokratlar, Muhafazakar Parti'den aldıkları bu sandalyelerle Başbakan Boris Johnson'ın dışardan destekli hükümetinin Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu 1 sandalyeye indirdi.
Jokey Khadijah Mellah, İngiltere'de düzenlenen Qatar Goodwood Festivali'nde Manolya Kupası'nı kazanmadan hemen önce. Kendisinin İngiltere'de bir at yarışına başörtüsü takarak çıkan ilk kadın olduğu düşünülüyor. Telif hakkı Max Mumby / Getty Images
Image caption Jokey Khadijah Mellah, İngiltere'de düzenlenen Qatar Goodwood Festivali'nde Manolya Kupası'nı kazanmadan hemen önce. Kendisinin İngiltere'de bir at yarışına başörtüsü takarak çıkan ilk kadın olduğu düşünülüyor.
İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait F-5 tipi uçaklar, İsviçre Ulusal Günü için Cenevre Gölü üzerinde gösteri yaparken. Telif hakkı Denis Balibouse / Reuters
Image caption İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait F-5 tipi uçaklar, İsviçre Ulusal Günü için Cenevre Gölü üzerinde gösteri yaparken.
Brezilya'nın Altamira kentinde bir işçi, cezaevinde yaşamını yitirenler için kazılan mezarları hazırlarken. Altamira cezaevinde bir suç örgütünün başka bir çeteye saldırması sonucu tutuklu yaşamını yitirmişti. Telif hakkı Bruno Kelly / Reuters
Image caption Brezilya'nın Altamira kentinde bir işçi, cezaevinde yaşamını yitirenler için kazılan mezarları hazırlarken. Altamira cezaevinde bir suç örgütünün başka bir çeteye saldırması sonucu tutuklu yaşamını yitirmişti.
Ortodoks rahibeler Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, kentin Hristiyanlaştırılmasının 1.031'inci yıl dönümü için düzenlenen bir dini ayine katıldı. Telif hakkı SERGEI SUPINSKY / AFP
Image caption Ortodoks rahibeler Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, kentin Hristiyanlaştırılmasının 1.031'inci yıl dönümü için düzenlenen bir dini ayine katıldı.
Aktrobat Alissa Moore, İskoçya'nın Edinburgh kentinde katıldığı festivalde gösteri öncesi pratik yaparken. Telif hakkı Jane Barlow / PA Media
Image caption Aktrobat Alissa Moore, İskoçya'nın Edinburgh kentinde katıldığı festivalde gösteri öncesi pratik yaparken.
ABD'nin New York kentinde Canoli adlı kedi, Algoquin Oteli'nin her yıl düzenlediği Kedi Modası Şovu'nda sahneye çıkmadan önce kuliste kameralara böyle yakalandı. Telif hakkı Jeenah Moon / Reuters
Image caption ABD'nin New York kentinde Canoli adlı kedi, Algoquin Oteli'nin her yıl düzenlediği Kedi Modası Şovu'nda sahneye çıkmadan önce kuliste kameralara böyle yakalandı.

Bütün fotoğrafların telif hakları bulunmaktadır.

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