Fotoğraflarla: Dünyada bu hafta
- 3 Ağustos 2019
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Dünyanın dört bir yanındaki foto muhabirlerin 27 Temmuz - 2 Ağustos arası çektiği fotoğraflardan en etkileyicilerini derledik.
Bütün fotoğrafların telif hakları bulunmaktadır.