Yasağı protesto etmek için sarı burka giyen erkek politikacı Hollanda'da tartışma yarattı

Telif hakkı Twitter/PvdA Amsterdam

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Pazar günü gerçekleştirilen Eşcinsel Onur Yürüyüşü (Gay Pride 2019) sırasında, sosyal demokrat belediye meclisi üyesi Hendrik Jan Biemon'un burka ve peçe yasağını protesto etmek amacıyla sarı bir burka giymesi tartışmalara neden oldu.

Birçok siyasi parti, Amsterdam Belediye Meclisi üyesinin, burka yasağını eleştiren eylemi nedeniyle İşçi Partisi'ni (PvdA) eleştirdi.

PvdA lideri Marjolein Moorman, partisine mensup politikacının davranışını onaylamadığını açıkladı.

Moorman, "Benim için bir burka, kadın ve erkek eşitsizliğini simgeliyor. Bunun benim açımdan özgürlükle alakası yok" dedi.

Bir grup arkadaşıyla birlikte rengarenk burka giyen İşçi Partili Bieomon, Pazar günü Amsterdam'da yapılan yürüyüşteki en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Hollanda'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren, kamusal alanda burka ve peçe yasağını protesto eden sosyal demokrat politikacı, yasağa karşı olduğunu söyledi.

Biemon, "İnsanların istediklerini yapma özgürlüğüne sahip olmalarını istiyorum. Bu çok mu zor?" diye konuştu.

Belediye meclisi üyesi ve arkadaşlarının eşcinsel yürüyüşündeki burkalı görüntüleri, PvdA Amsterdam örgütünün resmî Twitter hesabından paylaşıldı.

Biemond'un "sarı burka kraliçesi" olduğu belirtilen Twitter mesajında, "PvdA Amsterdam için özgürlük, kendin olman ve istediğini giyebilmendir" görüşüne yer verildi.

Bu görüntüler, Hollanda siyasetinde tartışma yarattı. Hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66), kamusal alanda burka ve peçe yasağının PvdA'nın katkılarıyla yasalaştığını belirterek, Amsterdam örgütünün tavrını eleştirdi.

Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), eylemi "tuhaf" olarak değerlendirdi.

En sert tepki ise, burka ve peçe yasağını ilk kez gündeme getiren aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders oldu.

Wilders, "Arapların Partisi" dediği PvdA'yı, "şeriat için kampanya yürütmekle" suçladı. Aşırı sağcı lider, Twitter üzerinden, "PvdA için özgürlük, kadınların ikinci sınıf vatandaş olduğu anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

Amsterdam Belediye Meclisi üyesinin eylemi, sosyal medyada yoğun tepki aldı. Gazeteci Hella Hueck, "Hendrik Jan özgür bir adam. Çünkü eğlenceden bir gün sonra komik sarı burkasını çıkarabilir" diyerek, birçok burkalı kadının bu şansı bulunmadığına gönderme yaptı.

PvdA lideri Marjolein Moorman, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak, Biemond'un eylemine mesafe koydu.

İşçi Partisi lideri, "Benim için bir burka, kadın ve erkek eşitsizliğini simgeliyor. Bir erkek kendini istediği gibi gösterebilir ama kadın örtünmeli... Bunun benim açımdan özgürlükle alakası yok." dedi.

Moorman, aynı zamanda burka ve peçenin kadına yönelik tehdit ve avlama amacıyla kullanılmasına karşı olduğunu da vurguladı.

İşçi Partisi'nin meclis grup sözcüsü de "Burkanın sosyal demokrat geleneğe uymadığı açık" görüşünü dile getirdi.

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının burka ve peçe yasağına karşı çıkması üzerine, bir grup Hollandalı kadın da karşı kampanya başlattı.

Gazeteci Fidan Ekiz öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek verenler; burka ve peçeyi, kadınların özgür iradeleri ile tercih etmediklerini ve bu giysilerin kadınlara yönelik baskının simgesi olduğunu savunuyor.

Kampanyanın öncülerinden biri olan eski PvdA Milletvekili Keklik Yücel, partisinin her zaman eşitsizliğe uğrayan kadınların özgürlüğü için mücadele ettiğini belirterek, Amsterdam'daki burka eylemini eleştirdi.