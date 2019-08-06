Telif hakkı Getty Images Image caption Keşmir, dünyanın en çok asker bulunan bölgelerinden biri.

Hindistan yönetiminin dün özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir eyaletinin dünyanın geri kalanıyla iletişimi kesildi.

Pakistan'ın büyük tepki gösterdiği bir kararla özerk statüsüne son verilen eyalette Pazar gününden bu yana telefon hatları kesik, internete girilemiyor.

On binlerce askerin sokaklarda devriye gezdikleri bildiriliyor.

Özel statünün geri alınması kararının büyük protestolarla karşılanması bekleniyordu ancak bölge halkının bu karara nasıl tepki gösterdiği konusunda bir bilgi yok.

Bölgenin yerel liderleri de gözaltına alındı.

Hem Hindistan hem de Pakistan, Keşmir bölgesinin tamamı üzerinde hak iddia ediyor ve her iki ülke de bölgenin bir bölümünü denetimi altında tutuyor.

Hindistan tarafında uzun süredir devam eden ayrılıkçı isyan şu ana dek binlerce kişinin ölümüne mal oldu.

Delhi'deki mesai arkadaşlarıyla Pazartesi günü görüşmeyi başaran Srinagar'daki BBC Muhabiri Aamir Peerzeda, "Eyaletin diğer kesimlerinde neler yaşandığını kimse bilmiyor. Kimseyle konuşamadık. İnsanlar kaygılı, neler olduğunu ve olacağını bilmiyorlar" dedi.

Hindistan'ın diğer eyaletlerinde yaşayan Keşmirliler de ailelerine ulaşamadıklarını, kaygı ve korgu duydutklarını söylüyor.

Delhi'deki bir öğrenci Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, bilgi almak için mahalle karakoluna bile telfon açtığını, ancak bir haber alamadığını söyledi.

Jammu ve Keşmir ikiye bölünüyor

BBC Muhabiri Geeta Pandey, Keşmir'e özel statüsünü veren anayasanın 370'inci maddesinin, bölgenin Hindistan'a bağlı olmasını meşru kılan başlıca unsur olduğunu ve Hindistan'da iktidarda bulunan BJP'nin bu maddeyi kaldırarak, Delhi'nin bölgeyle ilişkisini geri döndürülemeyecek bir şekilde değiştirdiğini vurguluyor.

Söz konusu madde, Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletine belli oranda bir özerklik sağlıyor, kendi anayasasına, bayrağına sahip olma ve yasa yapma hakkı veriyor, ancak dış ilişkiler, savunma ve iletişim merkezi Hindistan yönetiminin kontrolünde kalıyordu.

Bu şekilde, eyalet yönetimi daimi oturum, mülk edinme ve temel haklar alanlarında kendi kurallarını koyabiliyor, aynı zamanda eyalet dışından gelen Hint vatandaşlarının bölgede mülk edinme ve yerleşmesini engelleyebiliyordu.

Cammu Keşmir'in iki ayrı bölge haline getirilmesini öngören yasa tasarısı şu anda Hindistan Parlamentosu'nun alt kanadında görüşülüyor. Tasarı Pazartesi günü parlamentonun üst kanadında onaylanmıştı.

Hindistan İçişleri Bakanı Amid Shah'ın parlamentoda 370'inci maddenin kaldırıldığını açıklamasından önce de Keşmir Vadisi'ndaki gerilim yüksekti ve zaten dünyanın en çok yoğun askeri varlık bulunan bölgelerinden biri olan Keşmir'e, onbinlerce takviye birlik konuşlandırılmıştı.

Turistlerin bölgeden ayrılması istenmiş ve geleneksel bir dini yürüyüş yapan Hindu hacılara da bölgeyi terk etme çağırısı yapılmıştı.

Okullar ve üniversiteler kapatıldı. Yerel medya Hindu hacılara karşı bir "terör tehdidi"nden bahsediyordu, ancak federal hükümetin 370'inci maddeyi kaldırmayı planladığına dair herhangi bir işaret yoktu.

Bölgedeki gazeteciler, en kötü ihtimali düşünen bölge halkının aylarca yetecek yiyecek stokladığını söylüyordu. İletişimin kesilmesi öncesi de polis güçlerine uydu telefonları dağıtıldı.

Pazar gecesi, bölge yönetiminin iki eski başkanı ev hapsine alındı ve iletişim hatları kesildi. O zamandan bu yana Keşmir'de bir karartma uygulanıyor ve dışarı herhangi bir bilgi sızmıyor.

Hükümetin bu hamlesi, parlamentoda da tepki gördü ve bir muhalefet partisi yerel siyasetçilerin nerede olduğunu ve neden gözaltılar öncesi kendilerine bilgi verilmediğini öğrenmeyi talep etti.

İçişleri Sakanı Shah'ın duyurusunun ardından bölgeye takviye askeri birlikler yollandı.

İletişim hatlarının ne zaman tekrar açılacağı bilinmiyor ancak insanların bölgeye girişine izin verilmeye başlandığı bildiriliyor.