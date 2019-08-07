BM raporu: Kuzey Kore silah programı için siber saldırılarla 2 milyar dolar çaldı

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Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin, silah programını finanse edebilmek için siber saldırılarla 2 milyar dolar çaldığını öne sürdü.

BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarla ilgili komisyonuna sunulan rapora göre Pyongyang bu saldırılarda bankacılık ve kripto para işlemlerini hedef aldı.

BBC'ye konuşan kaynaklar, BM'nin 35 siber saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını doğruladı.

Kuzey Kore son ikisi dün olmak üzere iki hafta içinde toplam dört füze denemesi yaptı.

"Siber madencilik aktivitesi"

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un bugün yayımlanan açıklamasında füze denemelerinin ABD ve Güney Kore'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikatlara misilleme amacını taşıdığını söyledi.

Pyongyang yönetimi, bu tatbikatlarla barış anlaşmalarının ihlal edildiğini savunuyor.

Medyaya sızan BM raporuna göre, "Kuzey Kore gelir elde etmek için siber dünyada finansal kurumlar ve kripto para işlemlerine yönelik son derece karmaşık saldırılar düzenledi" deniyor.

Uzmanların aynı zamanda, sanal para elde etmek için çok güçlü bilgisayarlarla yapılan siber madencilik faaliyetleriyle ilgili de inceleme başlattığı belirtiliyor.

Raporda sanal para piyasasında geleneksel bankacılık sektörüne göre daha az denetim ve düzenleme olması nedeniyle bu işlemleri takip etmenin çok daha zor olduğuna dikkat çekiliyor. BM raporunda ayrıca Kuzey Kore'nin gemiden gemiye sevkiyatlar yoluyla BM yaptırımlarını deldiği, ayrıca kitle silahları temin ettiği öne sürülüyor.

BM 2006'dan bu yana Kuzey Kore'nin kömür, demir, kurşun ve deniz ürünleri ihracatına ambargo uyguluyor. Bu ülkenin ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri ithalatına da sınırlama getirilmiş durumda.

Kim Jong-un geçen yıl Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldiği zirvede nükleer denemeleri durdurma taahhüdünde bulunmuştu. Kuzey Kore lideri ayrıca kıtalararası balistik füze denemelerine de son vereceklerini açıklamıştı.

İki lider arasında bu yıl yapılan ikinci zirvede uzlaşma sağlanamamıştı.