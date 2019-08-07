Hindistan'ın, ülkenin nüfusunun çoğu Müslüman tek eyaleti Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararı sonrası, eyaletten 3 gündür haber alınamıyor.
İnternet ve telefon servislerinin sağlanmadığı Cammu Keşmir'in dünyayla iletişimi kesildi.
Delhi yönetimi, Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü veren 370'inci maddesini kaldırdıktan sonra bölgeyi iki farklı idari yapıya bölmeyi planlıyor.
BBC ekibi Cammu Keşmir'e girdi ve bölge sakinleri ile konuştu.
Röportaj yapılanlardan biri kentteki durumu, "Yaşamlarımız etkilendi, kimsenin huzuru yok" ifadesiyle anlatıyor.