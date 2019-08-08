İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini'den erken seçim çağrısı

Telif hakkı Reuters Image caption Matteo Salvini partisinden arkadaşı Giulia Bongiorno ile konuşurken.

İtalya'da geçen yıl Haziran ayında kurulan 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyon hükümeti, iki parti arasında ardı ardına yaşanan çatışma ve krizler sonrası çökme aşamasına geldi.

Lig lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini iki parti arasındaki anlaşmazlıkların artık yola birlikte devam etmeyi önleyecek aşamaya geldiğini söyleyerek erken seçimlere gidilmesini istedi.

Aylardır üst üste anlaşmazlıklar va atışmalar yaşayan koalisyon partileri son olarak 5 Yıldız'ın karşı çıktığı, Lig'inse desteklediği yüksek hızlı tren projesi (TAV) nedeniyle karşı karşıya gelmiş, dün parlamentoda yapılan bir oylamada iki parti farklı yönlerde oy kullanmıştı.

Salvini dünkü bu oylamaya işaret ederek "TAV oylamasının da gösterdiği üzere artık mecliste çoğunluğa sahip olmadığımızı kabul etmek için hemen parlamentoya gidelim ve sözü hızla seçmene bırakalım" dedi.

5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio da buna yanıt olarak "Biz hazırız. Biz koltuk işgal etmekle ilgilenmiyoruz, hiçbir zaman da ilgilenmedik" dedi. Öte yandan Di Maio, Salvini'yi "ülkeyle dalga geçmekle" suçladı ve bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

Hükümet krizi üzerine Başbakan Giuseppe Conte ve Başbakan Yardımcıları bugünkü programlarını iptal ederek olağanüstü görüşmelerde bulundular. Koalisyon hükümetine dışardan getirilen ancak 5 Yıldız Hareketi'ne daha yakın olan Başbakan Giuseppe Conte bugün önce Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile, ardından da Matteo Salvini ile görüştü.

Salvini'nin erken seçim çağrısı Conte ile görüşmesinin ardından geldi.

Salvini bir yılda oylarını ikiye katladı

Mart 2018'de yapılan seçimlerde Salvini'nin partisi Lig yüzde 17 oranında, 5 Yıldız Hareketi ise yüzde 32 oranında oy almıştı.

Ancak koalisyon hükümetinin kurulmasından yaklaşık bir yıl sonra geçen Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri, bu sürede Lig'in oylarının iki katına çıktığını, 5 Yıldız'ın oy oranının ise neredeyse yarı yarıya azaldığını göstermişti.

Başbakan Giuseppe Conte de, bu akşam düzenlediği basın toplantısında Salvini'nin bu yükselen oy oranından faydalanmak için seçimlere gitmek istediğini söyledi.

Öte yandan analistler, hükümet çökse de Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın erken seçime gitmek yerine geçici bir hükümet kurulmasını istemek gibi farklı formüller talep edebileceğini vurguluyor.