Emiliano Sala davasında itiraf: 'Otopsi fotoğraflarını çektik'

Telif hakkı AFP Image caption Emiliano Sala

21 Ocak'ta uçak kazasında ölen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın morgdaki otopsinin fotoğraflarını çekip sosyal medyaya sızdırdıkları öne sürülen iki kişi bugün İngiltere'de mahkemeye çıkarıldı.

Sherry Bray ve Christopher Ashford; "bilgisayara izinsiz girmek", "uygunsuz mesajlar göndermek", "adaleti yanıltmakla" suçlandı ve tüm suçlamaları kabul etti.

Tutuksuz yargılanmalarına karar verilen Bray ve Asford'la ilgili kararın 20 Eylül'deki ikinci duruşmada açıklanması bekleniyor.

Bu kişilerin hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Nantes'tan Cardiff City'e transfer olmuştu

28 yaşındaki Sala ve pilotunun bulunduğu Piper Malibu tipi uçak, Fransa'nın Nantes kentinden Cardiff'e gelirken Manş Denizi'ne düşmüştü.

Sala'nın cesedi 6 Şubat'ta bulunmuştu.

Ertesi gün İngiltere'nin Bournemouth kentinde otopsi yapılmış, bir hafta sonra Twitter'da Sala'nın otopsisine ait olduğu belirtilen bir fotoğrafın yayımlanmasından sonra soruşturma başlatılmıştı.

Sherry Bray'in otopsinin yapıldığı morgun güvenlik kameralarından sorumlu olan şirketin yöneticisi olduğu ve Ashford'la birlikte güvenlik kameralarındaki görüntülerden fotoğraf çektikleri belirtiliyor.

Cardiff City, Sala'yı Fransa Birinci Ligi takımlarından Nantes'dan transfer etmişti.