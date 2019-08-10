Akar'dan Kıbrıs mesajı: Komşularımız akıllarını başlarına toplamalı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'ta yaptığı açıklamada, "Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin." dedi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 1974'ten beri Ada'daki mevcudiyetini koruduğunu belirtti ve "Temel amacımız, ayrılmaz bir parçamız olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin buradaki varlıklarını ve güvenliklerini sağlamak. Bunu devam ettirmek için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya kararlıyız." diye konuştu.

"45 yıl önce bakış açımız, çalışmamız, ana fikrimiz neyse bu aynen devam ediyor ve edecek." diyen Akar, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, "TSK'nin en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini" anlatan Akar, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz.' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım." şeklinde konuştu.

Akar, "Yunanistan ve Kıbrıs Yönetimi'nden uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket etmelerini beklediklerini "belirterek, "Yunanistan'da kurulan yeni hükümetin olaylara daha objektif yaklaşmasını, geçmişten ders çıkararak bakmalarını, olayları çözümsüz hale getirmeyi değil çöze çöze gitmeyi bir ilke olarak kabul etmelerini bekliyoruz." dedi.

'Kimse hata yapmasın'

Türkiye'yi "bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemli bir teminat" olarak nitelendiren Akar, "Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunları kimse sulandırmaya kalkmasın, bu mümkün değil, bu gerçekten beyhude bir gayret olur. Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kıbrıs bizim milli davamız. Herkes bunu bilsin, kimse hata yapmasın." diye konuştu.

Akar ayrıca, " Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliğimiz var. Dolayısıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez iki temel unsur. Hiçbir zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliğini ve güvenliğini bir kenara bırakmayız. Garantörüz biz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğini, büyük tatbikatları hayata geçirdiğini, terörle mücadele kapsamında bugüne kadar aynı anda yapılanlardan çok daha fazla operasyonu gerçekleştirdiğini" vurgulayan Akar, "Doğu'da, Güneydoğu'da ve Irak'ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2, onun dışında Gara'ya, Sinat-Haftanin'e, Zap'a, Sincar'a, Karaçak'a kadar yapılan operasyonlar... Nerede terörist varsa onların inlerine girmek boynumuzun borcu. Mehmetçik, tek tek teröristlerin inlerine giriyor ve inlerini başlarına yıkıyor." şeklinde konuştu.