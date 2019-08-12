Senagal'de doğan 3 yaşındaki yapışık ikizler Marieme ve Ndeye'yi ayırmak için Ocak ayında yapılan ameliyat başarısız oldu.

Marieme'nin kalp yetmezliği var. Marieme ölürse sağlığı iyi durumdaki Ndeye de ölebilir. Yaşamaları tamamen birbirlerine bağlı çünkü kan dolaşımları da tamamen iç içe geçmiş durumda.

Şu an Galler'de bir anaokuluna giden ikizler, birlikte hareket etmeyi, her şeyi beraber yapmayı öğreniyorlar.

Babaları Ibrahima Ndiaye ise onların geleceğinden umutlu: "Diğer çocuklar gibi okula gitmeleri, yapmaları gerekeni yapabilmeleri için her şeyi yapmaya hazırım" diyor.

Yapışık ikiz babası: Bir çocuğumu hayatta tutmak için diğerinin ölümüne razı olamam