Örümcek ağları, kuşların hayatını kurtaran fikre nasıl ilham kaynağı oldu?

Her yıl milyonlarca kuş camlara çarparak ölüyor.

Kuşlar, camları fark edemiyor ya da yansımalara aldanabiliyorlar. Ancak örümcek ağlarından esinlenilerek geliştirilen bir fikir, kuşların hayatını kurtarıyor.

Bazı örümcek ağlarının morötesi ışığı yansıttığı ve kuşların bu ağlara çarpmadığı farkedildi.

Bu fikir camlara uygulandığında başarılı sonuçlar elde edildi.

Bir tünelde yapılan testlerde bir duvara morötesi ağlardan esinlenilerek cam, diğerine de normal cam yeleştirildi.

1000'den fazla denemede kuşların normal camdan çıkmaya çalıştığı gözlendi.