Telif hakkı DHA

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda çıkan ve yaklaşık 10 saat süren yoğun mücadelenin ardından söndürülen orman yangınıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı H.T'nin evinin bahçesini temizlemesi için biriktirdiği otları yaktığının ve yangının bu nedenle çıktığının iddia edildiğini aktardı.

80 hektarlık alanın zarar gördüğü, 5 ev ve bir minibüsün yandığı, çok sayıda hayvanın telef olduğu yangın, Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle büyümüştü.

Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasıyla, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Helikopterlerin ve 110 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın gece saat 23:00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Telif hakkı DHA

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, gazetecilerin yangının sebebiyle ilgili soruya "Elimize ulaşan bazı bilgiler ve deliller var. Tabi çalışmalarımız emniyet birimlerimizce devam ettiriliyor. Adli bir vaka oluşmuş ve olay adliyeye sevk edilmiş durumda. Şu an için bir gözaltı yok ama iddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak ve en yakın süreçte sonuçlandırılacaktır" yanıtını vermişti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da yangında 30 kişinin dumandan etkilendiğini ve 100 hayvanın telef olduğunu söylemişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise evleri yanan ve hayvanları telef olan vatandaşların zararlarının karşılanacağı belirtmişti.