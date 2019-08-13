Avustralya'da kangurular kar üzerinde zıplarken görüntülendi

Avustralya'nın güneydoğusundaki üç eyalette bazı bölgeler ender görülen bir şekilde karla kaplandı.

Yaklaşık yüzde 20'si çöllerle kaplı ülkede çok sayıda kangurunun karla kaplı alanda zıpladığı görüntüler, eşine az rastlanır bir manzara ortaya çıkardı.

New South Wales bölgesinde kendisine ait çayırlık alandan geçen Stephen Grenfell'in karşılaştığı manzara ise sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına girmiş durumda.

Grenfell videolu paylaşımına, "Avustralya'da her zaman karşılaşılan bir durum değil. Karın üzerinde kangurular" mesajını da ekledi.

Bölgede benzer durumla karşılaşan bir diğer Twitter kullanıcısı ise golf sahasından bir fotoğraf paylaştı.

'İlk kez kar altında maç oynandı'

Meteoroloji uzmanlarına göre, Avustralya son yılların en soğuk hava dalgası ile karşı karşıya.

Canberra'daki yerel medyaya göre, Avustralya futbolunda ilk kez bir maç kar altında oynandı.

Kar yağışı Sydney'nin hemen dışındaki bölgelerde yolların kapanmasına da neden oldu.

Ülke son yıllarda, taşkınlar, kasırgalar gibi aşırı hava olayları ile karşı karşıya kalıyor.