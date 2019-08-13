Telif hakkı Getty Images

ABD, bazı Çin ürünlerine yönelik olarak açıklanan ve 1 Eylül'de uygulamaya girmesi beklenen yeni ek gümrük vergilerinin "sağlık, emniyet, ulusal güvenlik ve diğer sebeplerden ötürü" 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

Erteleme kapsamına alınan ürünler arasında cep telefonları, laptoplar, video oyun konsolları, bilgisayar monitörleri, bazı oyuncaklar, ayakkabı ve bazı tekstil ürünleri bulunuyor.

ABD Ticaret Temsilciliği'nin yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayında alınan yüzde 10 ek gümrük vergisi kararı, bu ürünler dışında, daha önce belirtildiği gibi 1 Eylül'de uygulamaya girecek.

ABD Başkanı Donald Trump, erteleme kararı ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın alınma nedenlerinden birinin "Noel zamanı ABDlilerin alışverişlerinin etkilenmemesi" olduğunu belirtti.

ABD'nin açıklaması, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He'nin ABD'li ticaret yetkilileriyle yaptığı telefon konuşmasının ardından geldi.

Bazı ürünlere getirilen ek gümrük vergilerinin ertelenmesi, teknoloji çevrelerinde olumlu karşılandı. Açıklama ardından Apple hisseleri yüzde 5 arttı.

ABD Başkanı Trump 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 oranında ek vergi uygulanacağını belirtmişti.

Trump kararın, Çin'in ABD'den daha çok tarımsal ürün alma sözünü tutmaması üzerine alındığını söylemişti.

Çin, Washington'ın bu adımına misilleme tehdidiyle cevap vermişti.