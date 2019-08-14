89 yaşındaki Amerikalı Joy neden ABD'deki bütün ulusal parkları geziyor?

Telif hakkı GrandmaJoy'sRoadTrip/Facebook

Brad Ryan ve 89 yaşındaki büyükannesi yakınlar, o kadar yakınlar ki torununa hayatında hiç okyanus ya da dağ görmediğini söylediğinde, torunu bunu değiştirmek için harekete geçti.

Joy, Ohio'da küçük bir evde yaşıyor ve 80'lerine kadar küçük bir markette asgari ücretle çalıştı.

3 oğlundan 2'si küçük yaşta öldü, basit bir yaşam sürdü.

Brad'in Kuzey Amerika'daki Apalaş Dağları'na yaptığı yolculukla ilgili bir sohbet sırasında, Joy torununa dünyayı daha fazla gezmemekten pişmanlık duyduğunu söyledi.

Bir süre sonra, 2015 yılında Brad'in veterinerlik okulundan bir arkadaşı intihar etti.

Brad, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Beni gerçekten çok etkiledi ve kendimi ruhsal olarak kötü hissettirdi. Karanlık bir yerde ve çaresiz olduğumu hissettim" dedi.

Brad, Büyük Smoky Dağları Ulusal Parkı'na gitmeye karar verdi ve büyükannesi Joy'dan da kendisine katılmasını istedi.

Telif hakkı GrandmaJoy'sRoadTrip/Facebook

Joy'un "yaşam sevincini" görünce, Brad seyahati sosyal medyada paylaşmaya karar verdi.

"Bazen söylediği bir şey değil de gözlerindeki bakış… Hiç bitmeyen merak ve şaşkınlık.

"Bana çok fazla ilham verdi. Küçük şeyleri, örneğin yerdeki mantarın rengini farkedişi yavaşlamama yardımcı oldu.

"Hedeflere odaklıydım, dağa tırmanmak gibi, ama bazen destansı manzaralardan ziyade o anın keyfini de çıkarmak gerek."

Telif hakkı GrandmaJoy'sRoadTrip/Facebook Image caption Büyükanne Joy dinleniyor

Büyük Smoky Dağları Ulusal Parkı'na yaptıkları bu seyahat o kadar başarılı oldu ki, Brad Go Fund Me sayfası üzerinden bir ay boyunca ABD'deki 21 ulusal parkı gezmelerine yetecek kadar fon topladı.

O zamandan beri ikili toplamda 29 ulusal park gezdi ve Montana'daki Glacier Ulusal Parkı'nda Amerikan geyiğinin saldırısına uğramanın ve Colorado'da Great Sand Dunes Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi'nde kumlardan yuvarlanmanın da dahil olduğu bir dizi macera yaşadı.

Telif hakkı GrandmaJoy'sRoadTrip/Facebook Image caption Joy Great Sand Dunes Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi'nde kumlardan yuvarlanıyor

Brad büyükannesi için "Felsefesi yeni bir şey denemekten korkmamak. Kum tepelerinden yuvarlandığımız gün sadece zirvede durup bakmak istemediğini söyledi" diyor.

Hava şartlarının izin vermesi halinde Brad'in hedefi büyükannesini Alaska ve Hawaii de dahil olmak üzere ABD'deki 61 ulusal parkın hepsine götürmek.

Telif hakkı GrandmaJoy'sRoadTrip/Facebook Image caption Büyük Kanyon Ulusal Parkı

Brad, yolculuklarını sosyal medyada paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu ve yapılan yorumlardan çok duygulandığını söylüyor.

Yorumlardan birinde, "Babaannemle 89 yaşına gelene ve ciddi sağlık sorunları yaşayana kadar doğada uzun yürüyüşler yaptım. Bunlar en sevdiğim anılarımdan bazıları, onu çok özlüyorum" deniyor.