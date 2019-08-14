Telif hakkı Getty Images Image caption Stephanie Frappart

İngiliz basını, UEFA Süper Kupa finalinde bugün TSİ 22.00'de İstanbul'da oynanacak Liverpool-Chelsea maçının Fransız kadın hakemi Stephanie Frappart'a geniş yer verdi.

Gazetelerde, bugüne dek UEFA Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin tüm finallerini erkek hakemlerin yönetmesi nedeniyle Stephanie Frappart ve iki kadın yardımcısının başarıları övüldü.

Liverpool ve Chelsea'nin futbolcuları ve teknik heyetinin de Frappart'ın final maçını yönetecek olmasına ilişkin görüşleri gazetelerin sayfalarında yer aldı.

Guardian gazetesi, "Frappart ve yardımcıları bir ilki gerçekleştiriyor" başlığını kullandı. Haberde, "Bu akşam İstanbul'da oynanacak Süper Kupa karşılaşması, tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yönetilecek en üst düzey maç olacak" ifadeleri yer aldı.

UEFA Süper Kupa finalinde Frappart'ın yardımcıları İtalyan Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

i gazetesinin "Kadın öncü Frappart tarih yazmaya hazır" başlıklı haberinde, "Bu gece ilk kez bir kadın hakem önemli bir Avrupa final maçını yönetecek" denildi.

Haberde, "Üçlü engelleri yıkmaya ve sınırları zorlamaya alışkın. Frappart geçen sezon Fransız 1. Ligi'nde maç yöneten ilk kadın oldu" ifadeleri yer aldı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Manuela Nicolosi, Stephanie Frappart, Cüneyt Çakır ve Michelle O'Neil

Haberde iki takımın menajerlerinin sözlerine de yer verildi.

Chelsea Menajeri Frank Lampard, "Bu tarihi ana tanıklık etmekten çok memnun olduğunu" söyledi. Durumu "doğru yönde atılan bir adım" olarak değerlendiren Lampard, ancak "alınması gereken daha çok yol olduğunu" kaydetti.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp ise "Bence zamanı gelmişti. Bu kadar çok fazla insanın gözü önünde böyle büyük bir maçın yönetimini bir kadına vermek akıllıca bir karar. Kötü yüzümü mümkün oldukça göstermemeye çalışacağım, yoksa annem bana kızar" dedi.

Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Stephanie Frappart ile ilgili olarak, "Özgeçmişine bakın. Çok büyük maçlar yönetti. Doğru bir seçim yaptılar. Cinsiyetin hiçbir önemi yok" ifadesini kullanırken, Chelsea'nin savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta ise, "Bununla ilgili bir sorun görmüyorum, bize doğal geliyor" dedi.

The Times gazetesinde yer alan haberde ise, maçın dördüncü hakemi Cüneyt Çakır'ın sözlerine yer verildi.

Çakır'dan "dünyanın en saygıdeğer hakemlerinden biri" şeklinde söz eden gazete, "2 hafta önce eğitim kampımız vardı. Aynı hazırlığı yaptık, aynı efor testinden geçtik, aynı maç kuralları testinden geçtik, aynı eğitimlerden geçtik. Bir fark yok" dedi ve ekledi:

"Sahaya çıktığınızda cinsiyet ortadan kalkıyor."