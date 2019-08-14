Telif hakkı Getty Images Image caption ASAP Rocky

İsveç'te bir mahkeme, ABD'li rapçi ASAP Rocky'yi ve iki arkadaşını, bir müzik festivalinde karıştığı kavgada saldırıdan suçlu buldu ancak müzisyenin cezasının ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme, erteleme kararına gerekçe olarak, "saldırının hapis cezası gerektirmeyecek bir nitelik taşımasını" gösterdi.

30 yaşındaki ASAP Rocky, saldırdığı 19 yaşındaki mülteciye tazminat ödeyecek.

Savcılar ise rapçinin 6 ay hapsini istemişti.

Asıl adı Rakim Athelaston Mayers olan ASAP Rocky, 30 Haziran'da Stockholm'deki müzik festivali Smash'te karıştığı bir kavga dolayısıyla 3 Temmuz'da gözaltına alınmış, 2 Ağustos'ta ise serbest bırakılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, gözaltında bulunduğu süre içinde İsveç'e ASAP Rocky'nin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Trump, "Biz İsveç için o kadar şey yapıyoruz ama tersinin doğru olmadığını görüyoruz" demişti.

Telif hakkı Reuters Image caption İsveç'te mahkemenin kararını açıkladığı duruşmaya basın büyük ilgi gösterdi

Trump'ın bu çıkışı İsveç'te tepki çekmişti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkesinde kanunlar önünde herkesin eşit olduğunu söylemişti.

Ülkenin eski başbakanı ve dışişleri bakanı Carl Bildt ise "Hukukun üstünlüğü ilkesi herkese eşit bir şekilde bağımsız yargı tarafından uygulanır. ABD'de bu böyledir ve bu kesinlikle İsveç'te de öyle. Siyasi müdahale ise sınırların dışında kalır. Açık mı?" diye tweet atmıştı.