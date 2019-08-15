Philadelphia'da uyuşturucu operasyonu sırasında polislere ateş açıldı: 6 yaralı

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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında en az 6 polis silahla vurularak yaralandı. Polis memurları saldırganı teslim olmaya ikna etmeye çalışırken, çatışmanın sürdüğü bildirildi.

Operasyonun üçüncü saatinde, 6 polis memurunun silahla yaralandığını duyuran Philadelphia Emniyet Müdürlüğü, polislerin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Philadelphia Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Eric Gripp, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yetkililer saldırganla iletişim kurmaya, onu teslim olmaya ikna etmeye ve başka yaralanmaların önüne geçmeye çalışıyorlar" dedi.

İki polis memurunun daha olay yerine varmaya çalışırken trafik kazansında yaralandıkları bildirildi.

Emniyet birimleri, bölge sakinlerine evden çıkmamaları uyarısında bulundu. Twitter'dan gelişmeleri paylaşan Gripp, "Şüpheli halen ateş açıyor. BÖLGEDEN UZAK DURUN" dedi.

Saldırganın olayı Facebook üzerinden canlı yayımladığına dair haberler de var.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da olayla ilgili bilgilendirildiği ve durumu takip ettiği açıklandı.

Yerel Fox 29 kanalı, üst düzey bir polis yetkilisine dayanarak saldırganın binanın tavanına ve dışına ateş açtığını bildirdi.

Televizyondan yayınlanan görüntülerde binanın silahlarını çekmiş halde hazır duran yüzlerce polis tarafından çevrelendiği görülüyor.

Özel eğitimli SWAT timi de olay yerinde müdahale için hazır bekliyor.