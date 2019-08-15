Telif hakkı Getty Images Image caption Rashida Tlaib ve and Ilhan Omar

İsrail, Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişini yasakladı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e de gitmeyi planlayan Demokrat Kongre üyeleri, daha önce İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştirmişlerdi.

İsrail İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail devletine zarar vermek isteyenlere ülkeye giriş izni verilmesi düşünülemez" denildi.

Daha önce İsrail'de ABD Kongresi'nin herhangi bir üyesi hakkında böyle bir karar alınmamıştı.

İsrail yasaları, ülkeye yönelik ekonomik, kültürel ve akademik boykot faaliyetlerine destek veren yabancılara ülkeye giriş vizesi verilmemesine olanak sağlıyor.

Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın; Boykot, Tecrit, ve Yaptırımlar Hareketi'ni destekledikleri biliniyor.

Avrupa ülkelerinde ve ABD'de giderek daha fazla destek alan hareket, İsrail'e yönelik çeşitli boykot faaliyetlerini destekliyor.

ABD medyasında yayımlanan haberlere göre Kongre üyeleri Kudüs'ü de kapsayacak gezilerine Pazar günü başlayacaktı. Rashida Tlaib, ziyaretini iki gün daha uzatacak ve bir Filistin köyünde yaşayan babaannesini de ziyaret edecekti.

Trump İsrail'e çağrıda bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'e, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeyi ziyaret etmelerini yasaklaması çağrısı yapmıştı.

Trump Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki Kongre üyesiyle ilgili olarak, "İsrail'den, tüm Yahudilerden nefret ediyorlar. Onların düşüncelerini değiştirecek hiçbir şey söylenemez ya da yapılamaz" demişti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Ağustos 2019

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yakın ilişkisi bilinen Trump daha önce de sık sık Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ı eleştirmiş, onlara yönelik "ırkçı" bazı suçlamalarda bulunmuştu.

Donald Trump bir kez iki Kongre üyesi için, "Ailelerinin doğduğu ülkelere gitsinler" demişti.

Trump'ın eleştirdiği Kongre üyelerinden lhan Omar, Somali doğumlu.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer ise geçen ay Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkelerini ziyaretine izin vereceklerini söylemişti.