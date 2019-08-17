Aktör Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti

Telif hakkı Reuters Image caption Ailesi, Peter Fonda'nın Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı

1969 yılında çekilen kült Easy Rider filminin prodüktörü, eş yazarı ve oyuncusu Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti.

Fonda'nın ailesi, ünlü oyuncunun akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Ablası Jane Fonda "İyi kalpli küçük kardeşimi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. O ailenin konuşkanıydı. Son günlerini güzel bir şekilde birlikte geçirdik, bol bol güldük" dedi.

Fonda'nın ailesi "Bu tatlı ve zarif adamı kaybetmenin yasını tutarken diğer yandan onun inatçı ruhunu ve yaşam sevgisini kutlamak istiyoruz. Lütfen Peter'ın onuruna, özgürlük için birer kadeh kaldırın" açıklamasında bulundu.

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Peter Fonda'nın ailesi de kendisi gibi sinema sektörünün içinde: Babası aktör Henry Fonda, kardeşi aktris Jane Fonda ve kızı da oyuncu Bridget Fonda.

Peter Fonda'nın Dennis Hopper ve Jack Nicholson ile birlikte oynadığı Easy Rider, kült bir klasik film haline dönüşmüş ve En İyi Senaryo Dalında Oscar adaylığı getirmişti.

Fonda filmde bir motosikletliyi oynamış, sonrasında kariyeri boyunca benzer rollerde yer almıştı.

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BBC Kuzey Amerika Muhabiri Peter Bowes, büyük popülerliğe ulaşan ilk karşı kültür filmi olan Easy Rider'ın dönemin gençliğini derinden etkilediğini söylüyor.

Aktris Illeana Douglas da Fonda'nın ardından attığı tweette filmin "hippi kültürünün yükselişini betimlediğini, müesses nizamı kınadığını ve özgürlükleri kutladığını" yazdı.

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Fonda ilk Oscar adaylığından yaklaşık 30 yıl sonra, 1997'de Ulee's Gold filmindeki rolüyle en iyi aktör kategorisinde tekrar Oscar adayı olmuştu.

Fonda son yıllarını çevre mücadelesi içinde geçirmiş ve 2012'de BP'nin Meksika Körfezi'nde etrafa büyük miktarda petrol saçılmasına yol açan kazasını anlatan The Big Fix adlı bir filmin prodüktörlüğünü yapmıştı.