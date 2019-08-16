Telif hakkı Getty Images Image caption Evelyn Beatriz Hernandez Cruz (ortada)

Kürtajın her koşulda yasak olduğu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 18 yaşındayken tecavüz sonucu hamile kalan ve tuvalette ölü doğum yaptıktan sonra cinayetten 30 yıl hapis cezasına çarptırılan kadının davası yeniden görülmeye başlandı.

Temyiz Mahkemesi, Şubat'ta 3 yıldır hapiste olan Evelyn Beatriz Hernandez Cruz'un yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar vermişti.

Ülkenin doğusundaki Cuscatlan kentine bağlı bir köyde yaşayan Hernandez, Nisan 2016'da bahçe tuvaletinde doğum yapmış, baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ancak hastane personelinin ihbarı sonucu sorgulanan Hernandez, polise bebeğinin canlı mı ölü mü doğduğunu bilmediğini söylemişti. Sonrasında Hernandez'in Temmuz 2017'de ağırlaştırılmış cinayetten suçlu bulunması dünya genelinde tepkilere neden olmuştu.

'Yeni delillerden sonra bu kez umutluyuz'

Amerikan CNN Televizyonu'na konuşan Hernandez'in avukatları, yeni sunulan deliller sonrası bu kez umutlu olduklarını söyledi.

Elizabeth Deras adlı avukat, savcılığın geçen ay ifade veren tanıklarının bebeğin doğum sırasındaki komplikasyonlardan öldüğüne dair kanıtlar sunduklarını belirtti.

Deras'a göre bu kanıtlar, bebeğin ölümünden Hernandez'in sorumlu olmadığına işaret ediyor.

Otopsiyi yapan doktorun bebeğin aspirasyon pnömonisinden öldüğü belirlenen bebeğin midesinde ilkdışkı bulduklarını açıkladı.

Hernandez daha önceki duruşmalar sırasında defalarca tecavüze uğradığını, kendisine tecavüz eden kişilerden birinin çete üyesi olması nedeniyle korkup polise haber vermediğini anlatmıştı.

Gebeliğinin üçüncü döneminde olmasına rağmen hamile olduğunu anlayamadığını belirten Hernandez, karnının ağrıdığını düşündüğünü, kanamalarını da adet kanaması sandığını söylemişti.

33 ay hapis yattı

Şimdiye kadar 33 ay hapis yatan Hernandez, yine ağırlaştırılmış cinayet suçlamasıyla yargılanıyor.

Hernandez'in suçlu bulunması halinde cezasının kalan kısmını mı çekeceği yoksa yeni bir cezaya mı çarptırılacağı henüz bilinmiyor.

Dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşlarından Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), El Salvador'u "dünyada kadın olmanın en tehlikeli olduğu ülkelerden biri" olarak tanımlıyor.

Ülkede düşük ya da ölü doğum yapan onlarca kadın, ceninlerin ölümünden sorumlu tutuldukları için hapis yatıyor.