4 başlıkta OYAK-British Steel anlaşması

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Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan British Steel'i satın almak için İngiliz çelik şirketiyle ön anlaşmaya vardı.

Ön anlaşma sonrası detay inceleme sürecinin Ekim ayında tamamlanması ve sürecin başarıyla sonuçlanması halinde şirketin devir tesliminin 2019 yılı içinde yapılması bekleniyor.

OYAK'tan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin 150 yıllık köklü çelik şirketi" British Steel'in yılda 4,5 milyon ton ham çelik üretim kapasitesi olduğu belirtildi.

Detayları bugün açıklanan ön anlaşmanın önemini 4 başlıkta derledik.

1. British Steel ne zaman kuruldu, şirkette kaç kişi çalışıyor?

British Steel, 1967'de İngiltere'nin Scunthorpe kentinde kuruldu.

Şirketin ürettiği malzemeleri arasında yüksek kalite tren rayları ve filmaşin de var.

British Steel, Londra'da Heathrow Havalimanı ve Olimpiyat Stadyumu projelerini de üstlenmişti. İngiltere ve Avrupa'daki tren hatlarının yapımını gerçekleştiren ana firmalardan.

1999 yılında British Steel ve Hollanda merkezli çelik şirketi Koninklijke Hoogovens'ın birleşmesiyle Corus adındaki şirket kurulmuştu.

2007 yılında ise Avrupa'nın ikinci büyük çelik üreticisi olan Tata Steel, Corus'u satın aldı.

Corus, 2010 yılında Tata Steel markası altında yeniden yapılandı.

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1 Haziran 2016 yılında da aile yatırım şirketi Greybull Capital, Tata Steel'i nominal olarak sadece 1 sterline satın alarak şirketin adını yeniden British Steel'e çevirdi.

Ancak Mayıs ayında Greybull Capital, British Steel'in operasyonlarına devam etmesi için gerekli fonlamayı sağlayamayınca şirket zorunlu tasfiye sürecine girdi.

İngiliz hükümeti ile Greybull Capital arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Mayıs ayında British Steel'in kontrolü resmen İngiltere İflas Kurumu'nun görevlendirdiği memura verildi, British Steel'in yönetimini bir alıcı bulunana dek denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young üstlendi.

Cuma günü yapılan açıklamada ise OYAK'ın sahip olduğu Ataer Holding'in kabul edilebilir bir teklif sunduğu, anlaşmanın sonlandırılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Bu süreçte British Steel normal operasyonlarını sürdürecek.

Financial Times gazetesine göre British Steel 1,2 milyar dolarlık bir operasyon yürütüyor.

Şirketin çoğu İngiltere'de olmak üzere 5 bin işçisi var. Tedarik zincirlerinde ise yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.

2. British Steel neden tasfiye sürecine girdi?

British Steel, 2016'da yapılan ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmamasının oylandığı Brexit referandumundan beri özellikle Avrupalı müşterilerinin taleplerinin düşmesinden şikayetçiydi.

Aynı zamanda Çin'in ucuza çelik ihraç etmesi ve İngiliz Sterlini'nin Brexit referandumu sonrası değer kaybetmesi, ham maddelerin maliyetini yükseltti. Son dönemde enerji fiyatları da arttı.

Bütün bu gelişmeler üzerine British Steel geçen yıl Eylül ayında 400 kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Mayıs ayında ise Greybull Capital'ın vadettiği gibi "şirketin gurur uyandıran geçmişini" canlandıramaması üzerine tasfiye sürecine girmek zorunda kaldı.

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3. OYAK, British Steel'i neden satın almak istiyor?

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) bugün yaptığı açıklamada British Steel'i satın alma gerekçesi olarak "bölgesel büyüme hedefini" gösterdi.

OYAK, şirketin 21 Mayıs'ta British Steel'in satışa konduğunu ve dünyanın dört bir yanından 80 şirketin satın almak için talepte bulunduğunu vurgulayarak British Steel'in çelik üretimindeki bilgi birikiminin şirketi çekici kıldığını belirtti.

Açıklamada OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding'in, ortaya koyduğu vizyon ile diğer şirketlerden farklılaştığı belirtilirken, OYAK'ın 2 ay boyunca British Steel'in mali, yasal ve operasyonel bilançosunu incelemek için münhasar haklara sahip olduğu kaydedildi.

Bu süreçte müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve sendikalarla görüşmeler yürütüleceği, Ekim 2019'un sonunda ise anlaşmanın neticelendirilmesinin beklendiği ifade edildi.

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OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, bu ön anlaşmanın Türkiye çelik sanayisinin en büyük başarılarından biri olduğunu vurguladı.OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan ise British Steel'in kapasitesini artırmanın ve temiz çelik üretimine yatırım yapmanın öncelikleri olacağını aktardı.

İngiliz hükümeti de daha önce yaptığı açıklamada olası alıcı için 300 milyon sterlinlik bir yardım paketi vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Ataer Holding, Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Erdemir'in yüzde 49,3'ünün sahibi.

İngiliz Financial Times gazetesi daha önce satışın gerçekleşmesi halinde Erdemir'in daha fazla satış kanalı bulacağını yazmıştı.

4. İngiltere ön anlaşmaya nasıl tepki verdi?

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsom yaptığı yazılı açıklamada, ön anlaşmanın şirketin geleceği için önemli olduğunu belirterek bu sayede verimli ve yetenekli istihdamın korunacağını kaydetti.

İngiltere Çelik Sanayisi Ticaret Birliği de ön anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Birliğin başkanı Gareth Stace, British Steel'in İngiltere'nin çelik üretiminideki payının üçte bir olduğunu söyleyerek şirketin İngiltere için büyük bir ulusal öneme sahip olduğunu kaydetti.

Stace, British Steel'in kapanmasının büyük bir kayba yol açabileceğini belirtirken, İngiliz hükümetinden çelik sektörünü daha fazla desteklemesini istedi.

İngiliz basınında daha önce OYAK'ın British Steel'in operasyonlarını bir arada tutmak istediğine dair haberler çıkmıştı.