Telif hakkı TWITTER / MILLI SAVUNMA BAKANLIGI Image caption Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulması konusunda ABD ile varılan mutabakatın iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. Akar, Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını açıkladı.

TSK'nın komuta kademesiyle birlikte Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret eden Hulusi Akar, "Çalışmalar kapsamında belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz" dedi.

Akar, hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaşıldığını vurgularken, "Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile işbirliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'YPG'nin ağır silahları toplanacak'

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk ve Amerikan heyetleriyle yapılan toplantılarla ilgili olarak, "TSK'yi temsilen toplantıda bulunan arkadaşlarımız ve ABD'li muhataplarınca PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin bölgeden çıkarılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.

Akar, "Buna ilaveten Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacak. Sonuç olarak bu çalışmalarla evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız" dedi ve ekledi:

"ABD'lilerle bu faaliyetleri sürdürmek istemekle birlikte herhangi bir şekilde burada ilerlemek mümkün olmadığında Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, TSK olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok kez ifade ettikleri gibi B planımız da C planımız da var."

Anadolu Ajansı, Akar'ın kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda,son dönemde yaşanan gelişmelerin haritalar üzerinde ele alındığını, eş zamanlı İHA görüntüleri ile gelişmelerin masaya yatırıldığını, 3 saati aşkın süren toplantıya MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığını bildirdi.