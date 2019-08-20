İtalya’daki siyasi krizde kritik gün: Olası senaryolar neler?

Telif hakkı Getty Images Image caption Giuseppe Conte (solda) ve Matteo Salvini'nin koalisyon hükümeti, Salvini'nin erken seçim çağrısıyla krize girmişti.

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortağı Lig lideri Matteo Salvini'nin erken seçimlere gidilmesi çağrısı yaparak tetiklediği siyasi krizde bugün kritik önemde.

Salvini'nin hakkında güvensizlik önergesi verdiği Başbakan Giuseppe Conte bugün Senato'da bir konuşma yapacak, bu konuşmanın ardından hükümet güvensizlik oylamasına sunulabilir ya da Başbakan doğrudan istifasını açıklayabilir.

Ancak Salvini'nin talep ettiği erken seçimler yerine koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin muhalefetteki Demokratik Parti ile yeni bir hükümet kurması ihtimali gittikçe güç kazanıyor.

Salvini 8 Ağustos'ta yaptığı çıkışla, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi ile yaşadıkları bir dizi anlaşmazlık nedeniyle artık hükümetin yola devam edemeyeceğini söylemiş ve hemen erken seçimlere gidilmesini istemişti.

Salvini'nin liderliğini yaptığı Lig, Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde yüzde 17 oy alarak mevcut hükümetin küçük ortağı olmuştu. Aşırı sağcı, göç karşıtı, popülist parti Lig'in oy oranı aradan geçen sürede iki katına çıktı. Geçen Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 34 oy alan Lig, anketlere göre halen yüzde 36 civarı desteğe sahip.

Şimdiki hükümette Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini'nin bu yüksek destek oranından faydalanmak için erken seçimlere giderek başbakan koltuğuna oturmayı planladığı anlaşılıyordu.

Başbakan koltuğu yerine hükümet dışı kalabilir

Ancak Salvini'nin erken seçim çağrısı hem koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi hem de muhalefetteki Demokratik Parti'den (PD) direnişle karşılaştı.

Geçmişte iş birliği yapmaya asla yanaşmayan, ezeli düşmanlar 5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti'den, hemen seçimlere gidilmesini önlemek için mevcut parlamentoda yeni bir koalisyon kurma sinyalleri gelmeye başladı.

Bu senaryo gerçekleşirse, başbakan olmak için koalisyon hükümetini devirme girişiminde bulunan Salvini hükümet dışı kalacak. Analistler, Salvini'nin bir hesap hatası yaptığını, eski düşmanlar 5 Yıldız ile PD'nin iş birliğini öngöremediğini vurguluyor.

Salvini de, 5 Yıldız ve PD'nin kendisine karşı güç birliğine gitmeyi planladığını söylüyor. Kendisini dışarıda bırakacak bir hükümet formülünün belirmesi üzerine Salvini, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamadan geri adım atmaya başladı.

Salvini hükümetle ilgili son kararını Conte'nin bugün Senato'da yapacağı konuşmadan sonra vereceğini söyledi ve erken seçimlere gidilmezse mevcut hükümetle yola devam etmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Başbakan Conte'nin Senato'da yapacağı konuşma belirleyici olacak.

İtalya'daki siyasi krizin gidişatı Başbakan Conte'nin Senato'daki konuşması ve ardından yaşanacak gelişmelere göre şekillenecek. Conte'nin Senato'da güvensizlik oylamasına sunulması ya da bunu beklemeden doğrudan istifasını açıklaması ihtimali bulunuyor.

Lig-5 Yıldız koalisyon hükümetine dışarıdan atanan ancak 5 Yıldız'a daha yakın olduğu bilinen Conte istifa kararı alırsa hükümet krizi teknik olarak başlayacak. Bu aşamada nihai sözü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella söyleyecek.

Olası senaryolar arasında, mevcut parlamentoda 5 Yıldız-PD ve hatta belki Silvio Berlusconi'nin Haydi İtalya partisinin de desteğiyle yeni bir hükümet kurulması, yeni bütçe yasasını hazırlayacak bir teknik hükümet görevlendirilmesi ya da erken seçimlere gidilmesi seçenekleri de yer alıyor.

Olası bir seçim için mümkün olan en erken tarih ise Ekim sonu olarak öngörülüyor.