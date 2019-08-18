Bangladeş'in gecekondu mahallesinde yangın: Binden fazla baraka yandı

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Başkent Dakka'da yoksulların yaşadığı Çalantika semtinde Cuma akşamı çıkan ve nedeni henüz bilinmeyen yangında binden fazla baraka yandı.

Yaklaşık 10 bin kişiyi evsiz bıraktığı tahmin edilen yangında kimsenin ölmediği ancak yaralıların olduğu bildiriliyor.

Derme çatma evlerin çoğunun çatısının plastik olması nedeniyle yangının hızla yayıldığı söyleniyor.

Kurban Bayramı nedeniyle birçok kişi yangın sırasında evlerinde değildi.

Telif hakkı AFP

İtfaiye ekiplerinin altı saatte kontrol altına aldığı yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Hükümet, yangında evlerini kaybeden ve kalacak yerleri olmayan kişilere yardım edileceğini açıkladı.

Kaç kişi etkilendi?

Yangında evini kaybeden kişi sayısı henüz belirsiz. İlk yapılan tahminlerde yaklaşık 50 bin kişinin evsiz kaldığı belirtilmişti.

Reuters daha sonra bu sayının 3 bin, AFP ise 10 bin civarında olduğunu duyurdu.

Reuters'a konuşan bir hükümet yetkilisi "İncelememize göre 750'si tamamen yanmak üzere 1200 baraka zarar gördü" dedi.

Şubat'ta başkentin tarihi kesiminde çıkan yangında 80, dört gün öncesinde liman kenti Çittagong'da çıkan başka bir yangında da dokuz kişi hayatını kaybetmişti.