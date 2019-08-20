Telif hakkı Getty Images Image caption Bir Facebook hesabı siliniyor

Twitter and Facebook, Çin'in Hong Kong'ta süren protestolarla ilgili bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü ortaya çıkardıklarını açıkladı.

İki platform da, Çin merkezli bazı sosyal medya hesabını sildiklerini, engellediklerini ya da askıya aldıklarını duyurdu.

Twitter and Facebook, yaptıkları açıklamalarda, söz konusu dezenformasyon kampanyası ile Hong Kong'daki protesto hareketinin zayıflatılmasının amaçlandığını belirtti.

Yürütülen operasyon kapsamında Twitter 936 hesabı sildi, 200 bine yakın hesabı da askıya aldı.

Facebook da, Twitter'ın uyarısı sonrası "7 sayfayı, 3 grubu ve 5 hesabı" kapattı.

Telif hakkı TWITTER Image caption Twitter'ın askıya aldığını duyurduğu bir hesap

Çin daha önce Twitter'ı engellemişti. Ülkede Twitter'a ancak VPN'ler (Sanal Özel Ağlar) üzerinden girilebiliyor.

Twitter ise son gelişmeler sonrası artık devletler tarafından kontrol edilen medya şirketlerinden reklam almayacağını açıkladı.

BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri Dave Lee, Twitter'ın hafta sonunda, Çin'in resmi haber ajansı Şinhua ile yaptığı reklam anlaşması yüzünden ağır şekilde eleştirildiğini aktardı.

Telif hakkı AFP Image caption Hong Kong Havalimanı'nda yaşanan kaos

Hong Kong'da ne oluyor?

Hong Kong'da geçen hafta binlerce protestocu dünyanın da en işlek 8. havaalanı olan Uluslararası Havalimanı'nda gösteri düzenlemişti.

Göstericiler polisle çatışmış, yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

Organizatörler Hong Kong'da Pazar günkü son gösteriye 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını söylüyor. Hong Kong polisine göre ise bu rakam 128 bin.

Çin yönetimi de havaalanındaki protesto sonrası söylemini sertleştirmiş, son gösterileri "terörizme yakın bir davranış" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hong Kong'daki protestolar

Protestolar nasıl başladı?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Telif hakkı Reuters Image caption Hong Kong'da duvarda yazılı bir grafiti: "Eğer barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın"

Göstericiler ise tartışmalı tasarının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.

Protestocular son gelişmeler sonrası ise polisin göstericilere yönelik tutumuyla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma açılmasını ve gözaltındaki tüm göstericilerin serbest bırakılmalarını talep ediyor.