Qantas, 19 saatlik dünyanın en uzun uçuşu için deneme seferlerine başlıyor

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Avustralya havayolu şirketi Qantas, bu yıl içinde 19 saatte tamamlanacak dünyanın en uzun direkt uçuşları için deneme seferlerine başlayacağını açıkladı.

Sydney-Londra ve Sydney-New York arasında 40'ar kişiyle yapılacak testlerde, uzun yolculuğa dayanıp dayanamayacaklarını belirlemek için yolcular ve mürettebatın sağlık değerleri ölçülecek.

Deneme seferlerinin tamamlanmasından sonra uçuşların 2022'de başlaması planlanıyor.

'Havacılıkta son cephe'

Qantas CEO'su Alan Joyce, Avustralya'nın doğu kıyılarından ABD ve İngiltere'ye yapılacak uçuşlar için "havacılıktaki son cephe" dedi.

14, 800 menzili olan Boeing 787-9 uçaklarıyla gerçekleştirilecek üç deneme seferi Qantas personeliyle yapılacak.

Yolcular ve personelin sağlık değerleri giyilebilir teknoloji cihazlarıyla ölçülecek.

Testlerde uyku düzeni, yiyecek-içecek tüketimi, uçuşun sağlığa ve vücut saatine etkileri değerlendirilecek.

Testlerin sonuçlarına bağlı olarak uçuşlara başlanıp başlanmayacağına bu yıl içinde karar verilecek.

'Ultra uzun mesafe uçuş yarışı'

Son yıllarda havayolu şirketleri arasındaki "ultra uzun mesafe uçuş yarışı" hızlandı. Giderek daha fazla sayıda havayolu şirketi aktarmasız uzun uçuşlara başladı.

Halihazırda dünyanın en uzun seferleri Singapur Havayolları tarafından Singapur-New York arasında yapılıyor.

15,344 kilometre süren en uzun ticari sefer, rüzgar hızı ve hava koşullarına bağlı olarak 18 saat 25 dakikaya kadar çıkıyor. Seferlere geçen yıl başlandı.

Katar Havayolları'nın Auckland ve Doha arasındaki direkt uçuşları 17 saat 40 dakika, Qantas'ın Perth-Londra seferleri ise 17 saat 20 dakika sürüyor.