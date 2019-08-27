Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi sevgilisinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü

Telif hakkı EPA Image caption Sineenat Wongvajirapakdi savaş uçağında.

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımladı. Sarayın internet sitesi aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çöktü.

Fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Sineenat Wongvajirapakdi Kraliyet kremasyon töreninde.

Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra da Sineaat'ı "resmi sevgilisi" ilan etmişti.

Sineenat, Tayland'da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi. Sineenat'ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu. Üç gün süren düğüne Sineenat da katılmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Sineenat Wongvajirapakdi

Telif hakkı EPA Image caption Kral Maha Vajiralongkorn ve 'resmi sevgilisi' Sineenat Wongvajirapakdi

Sarayın internet sitesinde Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafının yanı sıra, 46 sayfalık biyografisine de yer verildi.

Sineenat bir savaş pilotu, hemşire ve koruma görevlisi.

Telif hakkı AFP Image caption Sineenat Wongvajirapakdi ve Kral

Kral'ın dördüncü eşi olan Kraliçe Suthida ise eski bir hostes ve Kraliyet Muhafızları'nın başkan yardımcısıydı.

Hayatının büyük bölümünü Almanya'da geçiren Vajiralongkorn, 2016'da babasının ölümünden sonra tahta geçmişti.