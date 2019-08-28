Peru'da kurban edilen çocuklara ait 500 yıllık en büyük toplu mezar bulundu

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Peru'nun başkenti Lima'nın kuzeyinde yer alan sahil kasabası Huanchaco'da 500 yıl öncesine ait, yaşları 5-14 arasında değişen 227 çocuğun kemikleri bir toplu mezarda bulundu. Bu keşfin, kurban edilen çocuklara ait tarihin en büyük toplu mezarı olduğu düşünülüyor.

Ülkede iki farklı yerde daha bulunan toplu mezarlarda yakın zamanlarda 200 çocuğun cesedine ulaşılmıştı.

AFP haber ajansına konuşan arkeologlar, bazı cesetlerin bulunduklarında saçlarının ve derilerinin yerinde durduğunu söyledi.

Çocukların, nemli bir havada öldürüldükleri, denize doğru bakacak şekilde gömüldükleri belirtiliyor; bunun da Chimú tanrılarına kurban edildikleri anlamına geldiği aktarılıyor.

Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği ise bilinmiyor.

Peru'nun kuzey sahilinde uzanan Chimú uygarlığı, bölgenin en güçlü topluluklarından biriydi.

1200 ve 1400 yılları arasında Inkalar tarafından fethedilmeden uygarlıklarının zirvesine çıkmışlardı.

İnka uygarlığı ise İspanyolların Amerika kıtasını keşfetmesi ile son bulmuştu.

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'Daha fazla ceset bulunabilir'

Chimú uygarlığı, Shi adı verilen Ay Tanrısı'na tapıyor ve Ay'ın Güneş'ten daha güçlü olduklarına inanıyorlardı.

Ayinleri sırasında kurban etme ve adak sunma ritüellerini yerine getirmeleri ile biliniyorlardı.

Bulunan toplu mezarda kazı işlemleri devam ediyor, daha fazla ceset bulunabileceği belirtiliyor.