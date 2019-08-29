Meksika'daki Maya yerlisi Müslümanlar

2010 yılında yapılan nüfus sayımına göre, kendisini Müslüman olarak tanımlayan 2500 kadar Meksikalı bulunuyor.

Ancak onlardan 300'ü, bu küçük azınlık içinde diğerlerinden daha çok dikkat çekiyor.

Ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletinde yaşayan ve İslam'ı kabul eden bu topluluk, Maya kökenli yerli Meksikalılardan oluşuyor.

Bu bölgede ağırlıklı olarak Katolik Hristiyanlar yaşıyor.

İslam'ın Ahmediye koluna bağlı olan bu topluluk, Ramazan Bayramı sırasında Müslümanlığı nasıl kabul ettiklerini anlattı.