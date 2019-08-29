Şampiyonlar Ligi: Galatasaray, PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile aynı grupta
Monaco'da düzenlenen 2020 Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, Galatasaray, PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.
16. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan sarı kırmızılı ekip, A grubunda yer aldı.
2020 kupa finali 30 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Final karşılaşması 15 yıl önce de bu stadyumda oynanmış, kupayı 3-3'lük unutulmaz final maçı sonrası, penaltılarla İngiltere'nin Liverpool kulübü kaldırmıştı.
Kupa, 2020 yılının kupa elçisi olarak belirlenen eski Galatasaraylı oyuncu Hamit Altıntop tarafından törenin yapıldığı salona getirildi.
Kura çekimi eski Galatsaraylı Wesley Sneijder ve Petr Cech tarafından gerçekleştirildi.
Gruplar şöyle oluştu:
A Grubu:
- PSG
- Real Madrid
- Club Brugge
- Galatasaray
B Grubu
- Bayern Munich
- Tottenham
- Olympiakos
- Kızılyıldız
C Grubu
- Manchester City
- Shakhtar Donetsk
- Dinamo Zagreb
- Atalanta
D Grubu
- Juventus
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Lokomotiv Moskova
E Grubu
- Liverpool
- Napoli
- RB Salzburg
- Genk
F Grubu
- Barcelona
- Borussia Dortmund
- Inter
- Slavia Prag
G Grubu
- Zenit
- Benfica
- Lyon
- RB Leipzig
H Grubu
- Chelsea
- Ajax
- Valencia
- Lille