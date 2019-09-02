Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurdu: Kasırganın şiddeti Kategori 5'e yükseldi

Telif hakkı Reuters Image caption Dorian Kasırgası'nun Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından çekilen görüntüsü.

Dorian Kasırgası, şiddeti artarak Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam ediyor.

Hızı saatte 285 km'yi bulan kasırganın şiddeti Kategori 5 seviyesine yükseldi ve Bahamaların kuzeybatısına ulaştı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 'çok tehlikeli' uyarısında bulunduğu Dorian Kasırgası'nın bölgede yakın tarihte görülen en güçlü kasırga olduğunu duyurdu.

Bahamalarda yaşayanlar daha önce belirlenen bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, boyu yer yer yaklaşık 7 metreye çıkan kasırganın ölüm tehlikesi yarattığı uyarısında bulunuyor.

Bahamalarda yaşayanlar sosyal medyada hasarın görüntülerini paylaştı. Bazı videolarda evlerin çatılarının uçtuğu, bazı evlerde su taşkınları olduğu görülüyor.

Yetkililer bölgede bazı havaalanlarını kapattı, uluslararası uçuşların yapıldığı bazı havalimanları ise Pazar günü açık kaldı.

Dorian Kasırgası'nın Bahamalardan sonra Pazartesi ve Salı gecesi Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Kasırgayla ilgili gelişmeleri takip eden ABD Başkanı Donald Trump Polonya ziyaretini iptal etti. Trump'ın yerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Polonya'ya gidecek.

Kategori 5 kasırgaları ne kadar etkili oluyor?

Hızları saatte en az 250 km olan kasırgalar Kategori 5 seviyesine yükselmiş oluyor. Nadir görülen bu şiddetteki kasırgalar ölümcül olabiliyor.

Michael Kasırgası geçen yıl Florida'da 59 kişinin ölümüne neden oldu ve 25 milyar dolarlık hasar yarattı. Michael, ABD kıyılarını 26 yıl içinde vuran ve Kategori 5 seviyesinde olan tek kasırgaydı.

Kasırgası geçen yıl Florida'da 59 kişinin ölümüne neden oldu ve 25 milyar dolarlık hasar yarattı. Michael, ABD kıyılarını 26 yıl içinde vuran ve Kategori 5 seviyesinde olan tek kasırgaydı. Maria Kasırgası 2017 yılında Dominika Adası'nı vurdu. 31 kişinin ölümüne neden olan kasırga şiddetini Kategori 4'e düşürüp Puerto Rico'da da büyük hasar yarattı. Bir araştırma Maria Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bine yakın olduğunu ortaya koydu.

Kasırgası 2017 yılında Dominika Adası'nı vurdu. 31 kişinin ölümüne neden olan kasırga şiddetini Kategori 4'e düşürüp Puerto Rico'da da büyük hasar yarattı. Bir araştırma Maria Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bine yakın olduğunu ortaya koydu. Irma Kasırgası 2017'de Karayip Adaları'nın kuzeyini ve Florida'yı etkisi altına aldı. Kasırga 47 kişinin ölümüne neden oldu.

Kasırgası 2017'de Karayip Adaları'nın kuzeyini ve Florida'yı etkisi altına aldı. Kasırga 47 kişinin ölümüne neden oldu. Matthew Kasırgası 2016 yılında Kategori 5 seviyesindeki kasırgalardandı. Haiti, Küba ve Bahamalar'da etkili oldu. Son 10 yılda görülen en şiddetli kasırgalardan biriydi ve bölgede toplam 585 kişinin ölümüne neden oldu. Ölenlerin 500'den fazlası Haiti'deydi.

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