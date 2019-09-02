Almanya'nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde aşırı sağcı AfD'nin oyları arttı

Telif hakkı AFP Image caption AfD ikinci parti çıktı.

Almanya'nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimlerin ilk sonuçlarına göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) oyları arttı.

İlk sonuçlara göre Başbakan Angela Merkel'in partisi, merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Saksonya'da birinci parti olsa da rakiplerinin az farkla önüne geçti.

Brandenburg'da ise AfD, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) az farkla gerisinde kalıyor.

AfD, her iki eyalette de ikinci parti konumuna geldi. İktidar partilerinin oy oranları ise, beklenenin üstünde kaldı.

AfD'nin oylarını artırmasındaki en büyük sebep olarak Almanya'nın göçmen politikası ve eski komünist eyaletlerdeki kömür ocaklarının kapatılması planları gösteriliyor.

İlk sonuçlara göre Saksonya'da Merkel'in partisi CDU'nun oyları 2014 seçimlerine kıyasla 7,4 puan gerileyip %32 oldu.

Branderburg'da da SPD oyların %27,2'sini aldı. AfD'nin oyları da %22,9'da kaldı.

AfD lideri Aleksander Gauland "Saksonya'da da Brandenburg'da da sonuçlardan memnunuz" dedi ve partisinin Merkel'in muhafazakârlarını 'cezalandırdığını' söyledi.

Berlin'den bildiren BBC muhabiri Damien McGuinness ise, AfD'nin Brandenburg'da oyların çoğunu almayı umduğunu, sonuçların parti için hayal kırıklığı olabileceğini ifade ediyor.

McGuinness, oranların iktidar ortaklarını ise 'rahatlattığını' söylüyor.