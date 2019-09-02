Hindistan'da çocuk kaçırma söylentisi nedeniyle hamile kadına saldırı

Telif hakkı Getty Images Image caption "Hindistan'ın Linçistan olmasına izin vermeyeceğiz, sonuna kadar insanlığı savunacağız" yazılı bir slogan taşıyan gösterici

Hindistan'ın başkenti Delhi'de hamile bir kadın, bir çocuk kaçırma olayına karıştığından şüphelenen kişiler tarafından darp edildi.

Polis, 25 yaşındaki kadının durumunun stabil olduğunu, olayla ilgili üç kişinin tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili videoda bir grup insanın hamile kadının etrafını çevirdiği ve onu çocuk kaçırmakla suçlayarak dayak atmaya başladığı görülüyor.

Başkentte ve komşu eyaletlerde son zamanlarda çocuk kaçırma söylentilerinden dolayı birçok saldırı yaşandı.

Geçen yıl bu tür söylentiler nedeniyle pek çok kişiye saldırı olmuş, bazıları hayatını kaybetmişti.

Bu tür saldırıların en çok kayda geçtiği eyelet, Deşhi'ye komşu Uttar Pradeş oldu.

Polis yetkilisi OP Singh, 29 Ağustos tarihine dek 46 vakanın kendilerine intikal ettiğini ancak çocuk kaçırmakla işgili hiçbir delile rastlanmadığını söyledi.

Eyaletin Gaziabad bölgesinde Ağustos ayında altı saldırı kayda geçti.

Bölge polis yetkilisi Neeraj Jadum'un verdiği örneklerden birinde, bir grup insan ten renkleri farklı diye, yanında torunu olan yaşlı bir kadına saldırmış, olaya karışan şüpheliler tutuklanmıştı.

Çocuk kaçırma olaylarıyla ilgili söylentiler artmakla birlikte, bu vakalarda gerçekten artış olup olmadığı bilinmiyor.

Bu tür söylentilerin genellikle WhatsApp veya diğer sosyal medya platformları üzerinden yayıldığı belirtiliyor.