İngiltere'de modern kölelik mağdurlarının sayısı artıyor

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Bir çift kendisine yaklaşıp uyuşturucu satmasını istediğinde Michael evsizdi.

O sıra 34 yaşında olan Michael'a bu çift önce iyi davranmıştı. Ama sonra durum değişti. Uyuşturucu satışından ne kadar para kazanıp getirse de sürekli onu borçlu çıkarıyorlardı.

"Borcumu olduğundan fazla söylüyorları. Aldığım sosyal yardım için kullandığım kartımı istediler benden" diyor.

"Kendimi tuzağa kıstırılmış hissettim… minibüslerinin arkasına atıp evlerine götürdüler. Ne olacağını kestiremiyordum."

Michael'dan uyuşturucu satış zincirinin daha üst halkasında yer alan kişiler için daha fazla iş yapmasını istediler.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kölelik karşıtı gösteri: 'Köleliğe son'

Duygusal şantaj, tehdit ve şiddet

Bu şekilde kölelik ilişkilerine sokulan İngiltere vatandaşlarından biri olmuştu Michael. Resmi veriler bu insanların sayısının geçen yıl ikiye katlandığını gösteriyor.

Modern köleliği ortadan kaldırmak ve olası kurbanlara yardım etmek üzere İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği bir programa dahil edilen 7 bin kişi var. Bunların 1.625'i İngiltere'de doğup büyümüş. Bu sayı 2017'de 820 idi.

Uyuşturucu satışında kullanılan Michael gibi insanlar 2015'ten bu yana suç işleyen kişiler olarak değil, modern kölelik kurbanları olarak ele alınıyor.

Yetkililer kişiyi mağdur olarak görmek için bir başkası tarafından duygusal şantaj, tehdit ve şiddet yoluyla yönlendirilmiş olması şartı arıyor.

Telif hakkı West midlands police Image caption İngilere'nin West Midlands bölgesinde köle olarak çalıştırılan kişilerin tutulduğu evlerden biri

Mahkumiyet oranı düşük

Uzmanlar, resmi verilerin İngiltere'de modern köleliğin gerçek boyutlarını göstermediği kanısında.

Potansiyel kurbanların sayısı hızla artmış olsa da kölelikle ilgili suçlardan mahkumiyet oranı sadece yüzde 2.

Bu durum polisin bu meseleyi yeterince kendi görev ve suçla mücadele planı kapsamında görmemesine bağlanıyor.

Polis 2016-17 yıllarında İngiltere ve Galler'de modern kölelikle ilgili 2.255 suçu kayıt altına almış, 2017'de 205, 2016'da ise 136 kişi bu suçtan yargılanmıştı.

Ancak 2017'de bu suçtan 59 kişi mahkum olmuştu.

İçişleri Bakanlığı, mahkumiyet oranının düşük olmasını açılan dava sayısının azlığına ve suçun karmaşıklığına bağlıyor.

Michael bugün İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen güvenli bir konutta yaşıyor. Fakat polis, onu kölelik ilişkilerine çeken uyuşturucu satıcılarını takibe almayacağını söylemiş Michael'a.

Bugün özgür olsa da yeniden mağdur olabileceğine inanıyor. "Böyle bir dönemde yaşıyoruz," diyor Michael.