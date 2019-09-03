Dorion Kasırgası: Bahamalarda en az beş kişi öldü

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Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalarda en az beş kişi kasırganın etkisiyle hayatını kaybetti.

Başbakan Hubert Minnis, Atlas Okyanusu'nda görülen en güçlü ikinci kasırga olan Dorion'un 'çok tehlikeli olduğunu' ve ölümlerin kuzeydoğudaki Abaco Adaları'nda yaşandığını söyledi.

Minnis, Dorion Kasırgası'nı 'tarihi bir trajedi' olarak tanımladı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne göre bölgedeki 13 bin ev hasar gördü veya yıkıldı.

Bölgeden paylaşılan fotoğraf ve videolarda su taşkınları, ters dönen arabalar ve devrilen ağaçlar görülüyor.

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Kasırga, Bahamaları vurduğunda Kategori 5 seviyesindeydi. Pazartesi öğleden sonra ise şiddeti Kategori 4 seviyesine düştü ve hızı saatte 240 km olarak kaydedildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorion'un rotasındaki hafif bir kaymanın kasırgayı Florida'nın doğu kıyılarına sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Bölgede birkaç gün içinde ölüm tehlikesi yaratabilecek kuvvette fırtına ve rüzgârlar bekleniyor.

Kategori 5 kasırgaları ne kadar etkili oluyor?

Hızları saatte en az 250 km olan kasırgalar Kategori 5 seviyesine yükselmiş oluyor. Nadir görülen bu şiddetteki kasırgalar ölümcül olabiliyor.

Michael Kasırgası geçen yıl Florida'da 59 kişinin ölümüne neden oldu ve 25 milyar dolarlık hasar yarattı. Michael, ABD kıyılarını 26 yıl içinde vuran ve Kategori 5 seviyesinde olan tek kasırgaydı.

Kasırgası geçen yıl Florida'da 59 kişinin ölümüne neden oldu ve 25 milyar dolarlık hasar yarattı. Michael, ABD kıyılarını 26 yıl içinde vuran ve Kategori 5 seviyesinde olan tek kasırgaydı. Maria Kasırgası 2017 yılında Dominika Adası'nı vurdu. 31 kişinin ölümüne neden olan kasırga şiddetini Kategori 4'e düşürüp Puerto Rico'da da büyük hasar yarattı. Bir araştırma Maria Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bine yakın olduğunu ortaya koydu.

Kasırgası 2017 yılında Dominika Adası'nı vurdu. 31 kişinin ölümüne neden olan kasırga şiddetini Kategori 4'e düşürüp Puerto Rico'da da büyük hasar yarattı. Bir araştırma Maria Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bine yakın olduğunu ortaya koydu. Irma Kasırgası 2017'de Karayip Adaları'nın kuzeyini ve Florida'yı etkisi altına aldı. Kasırga 47 kişinin ölümüne neden oldu.

Kasırgası 2017'de Karayip Adaları'nın kuzeyini ve Florida'yı etkisi altına aldı. Kasırga 47 kişinin ölümüne neden oldu. Matthew Kasırgası 2016 yılında Kategori 5 seviyesindeki kasırgalardandı. Haiti, Küba ve Bahamalar'da etkili oldu. Son 10 yılda görülen en şiddetli kasırgalardan biriydi ve bölgede toplam 585 kişinin ölümüne neden oldu. Ölenlerin 500'den fazlası Haiti'deydi.

Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurdu: Kasırganın şiddeti Kategori 5'e yükseldi