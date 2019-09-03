Telif hakkı Chella Phillips / Facebook

Bahamalar'da büyük yıkıma yol açan Dorian kasırgasında başkent Nassau'da yaşayan Chella Phillips adlı bir kadın evini köpeklere açtı.

97 sokak köpeğini kurtaran Phillips'in öyküsü, sosyal medyada Dorian kasırgasıyla ilgili en çok paylaşılan konulardan biri oldu.

Philipps'in hayvanlara yardım çabalarını sürdürebilmesi için başlattığı bağış kampanyasında şimdiye kadar 54 bin dolar toplandı.

"Diğer adalardaki köpekleri düşünüp üzülüyorum"

79 yaşındaki Chella Phillips Facebook mesajında, evlerini su basması ve sürekli şimşek çakması nedeniyle hayvanların korktuğunu belirterek "Diğer adalarda büyük hasar var" dedi ve ekledi:

"Orada yaşayanlar için dua ediyorum.

"Dışarıdaki köpeklerin nasıl hayatta kalabileceğini düşünüp üzülüyorum.

"Bizi hiç tanımayan insanlar mesajımın yayılmasından sonra bize yardım teklif ettiler."

ABD'de 15 yıl boyunca evsiz köpeklere yardım faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen Phillips, yatak odasına aldığı hayvanların birbirleriyle çok iyi geçindiğini belirterek "Çünkü aslında hepsi sokaklarda eziyet çeken kardeşler olduğunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.

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