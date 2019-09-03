Justin Bieber Instagram'da şöhreti, uyuşturucuyu ve depresyonu anlattı

Telif hakkı Getty Images Image caption Bieber geçmişte yaşadığı sorunlara dair duygusal bir makale yayımladı

Justin Bieber 20'li yaşlarında verdiği kötü kararlar nedeniyle nasıl "dünyanın en nefret edilen insanı" olarak damgalandığını anlattığı duygusal bir makale yayımladı.

Menajer Scooter Braun tarafından 13 yaşındayken keşfedilen dünyaca ünlü yıldız, aşırı derecede uyuşturucu kullandığını ve ilişkilerinde kötü tavırlar sergilediğini itiraf etti.

Instagram'dan yayımladığı makalede, "Kadınlara karşı alıngan ve saygısız davrandım. Fazlasıyla öfkeliydim" dedi.

Bieber'ın makalesi şöyle devam ediyor:

"Beni seven herkese mesafe koydum… Bunu tersine çeviremeyeceğimi düşünüyordum."

Yaşadığı ruhsal sorunları anlatan Kanadalı yıldız, ergenlik çağında sürekli övülmesinin hayata bakışını nasıl tahrif ettiğini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Küçük bir kasabada yaşayan 13 yaşındaki bir gençten, dünyanın her tarafında takdir gören, milyonların ne kadar sevdiğini ve ne kadar harika olduğunu söylediği birine dönüştüm."

"Bunu genç bir erkek olarak yeterince duyarsanız inanmaya başlıyorsunuz."

"Benim için her şeyi başkaları yaptı, bu nedenle en temel sorumlulukları öğrenemedim."

'Sorun ardından sorun'

Bieber, 18 yaşındayken bankada milyonlarının ve istediği her şeye erişiminin olduğunu, ancak "gerçek dünyaya dair becerilerinin" olmadığını kaydetti. 19 yaşındayken ise "çok ağır uyuşturucular" kullanıyor olduğunu ve ilişkilerini kötüye kullandığını ifade etti.

"Düşünebileceğiniz her türlü kötü kararı verdim ve dünyadaki en sevilen ve hayran olunan kişilerden biriyken, en fazla alaya alınan, yargılanan ve nefret edilen kişiye dönüştüm."

Telif hakkı Getty Images Image caption Bieber eşi Amerikalı mankern Hailey Baldwin'i de hayatını olumlu anlamda tersine çevirmesine yardım edenler arasında saydı

Bieber 2014 yılında mala zaar vermekten alkollü araç kullanmaya kadar bir dizi suç işlemekten birden fazla kere gözaltına alınmıştı.

Ünlü şarkıcı makalesinde, "Bir sorunun ardından başka bir sorunun ardından başka bir sorunun olduğu hissi hakim olduğunda, sabahları yataktan çıkmak zor…" dedi.

"Bazen daha fazla yaşamak istemediğiniz bir noktaya bile gelebiliyorsunuz. Asla değişmeyeceğini düşündüğünüz bir yerde olabiliyorsunuz."

İnançlı bir Hristiyan olan Bieber, inancının ve eşi Hailey Baldwin de dahil olmak üzere ailesi ve arkadaşlarının desteğinin hayatını tersine çevirmeye yardımcı olduğunu kaydetti.

"Bu korkunç kararların ardından kendimi toparlamam, kötü ilişkilerimi düzeltmem ve ilişki alışkanlıklarımı değiştirmem yıllar aldı."

"Şanslıydım ki, Tanrı beni ben olduğum için seven olağanüstü insanlarla kutsadı" dedi. "Şimdi hayatımın en iyi dönemini yaşıyorum 'Evlilik'!!"

Hayranları, bu Instagram paylaşımına destek mesajlarıyla yanıt verdi.

Hayranlarından biri, "Hataların oldu ancak gerçek şu ki daha iyi bir evreye ulaşabilmenin yolunu buldun" dedi. "Belieber olmaktan gurur duyuyorum."

"Seni her zaman sevdim Justin, her şeye rağmen, ve her zaman içinde iyinin halen var olduğunu biliyordum" dedi bir başkası.

Bieber'ın eski koruması Kenny Hamilton ise, "Ne kadar ilerlediğini görünce gurur duyuyorum. Seni desteklemek için hepimiz buradayız" ifadelerini kullandı.

Amerikalı aktör ve şarkıcı Kyle Massey de çocuk yaşta ünlü olmanın "iniş ve çıkışlarına" değindiği için Bieber'a teşekkür etti.

Instagram üzerinden yaptığı yorumda, "Bir çocuk yıldızın görüşünü pek çok insan ve basın umursamıyor" dedi. "Kontrolden çıkmamayı başarmamın tek nedeni ailem ve arkadaşlarımdı."

Bieber, 2017 yılındaki dünya turunda son 14 konserini iptal ederek müzik kariyerine ara vermişti. O dönem, "Aklımın, kalbimin ve ruhumun devam edebilir hale gelmesini istiyorum" demişti.

Ancak yakın zamanda İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ile 'I Don't Care' şarkısında düet yapması, dönüş yapıyor olduğunun işareti olarak yorumlanmıştı.