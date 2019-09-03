Fransa'da kadın cinayeti: 2019'un başından beri 100 kadın öldürüldü

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Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde parçalanmış bir kadın bedeni bulundu. Ülkede bu yıl başından beri öldürülen kadın sayısı 100'e çıkarken hükümet kadına karşı şiddetle mücadele için acil önlemler paketini devreye sokuyor.

Son kadın cinayeti, Cagnes-sur-Mer'de yaşayan bir kişinin polise, otoparkta parçalanmış bir kadın cesedi gördüğünü ihbar etmesiyle ortaya çıktı.

Cesedin 21 yaşındaki Salome adlı bir kadına ait olduğu belirlendi.

Yerel medyadaki haberlerde Salome'un erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.

Görgü tanıklarından biri olayın cuma gecesi başladığını anlatırken "(Salome) Aklından geçenleri ona söylüyordu ve erkek arkadaşı bundan hoşlanmadı. Ona vurdu. Alıp duvara yapıştırdı. Kafasına ve midesine vurdu" dedi.

Salome'un 19 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alınırken, savcılık cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Başbakan dernek ve polis temsilcileriyle buluştu

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise kadın dernekleri, barolar ve polis temsilcileriyle bir araya geldi.

Kadına karşı şiddetle mücadele için 1000 farklı noktada sığınma evleri açılacak.

Kadınların şikayetleri konusunda polisin neler yaptığı da denetlenecek. 2020 başından itibaren 400 polis karakolunda denetimler başlayacak.

Kadın cinayetlerini önlemek için 5 milyon euroluk bir bütçenin ayrılacağını belirten başbakan Philippe, hukuki süreçlerin de sadeleştirileceğini, kendilerini tehdit altında hisseden kadınların korunması için şartların iyileştirileceğini söyledi.

Philippe, kadınlara karşı şiddet uygulayan erkeklerin elektronik kelepçeyle takibe alınması fikrini de hayata geçirebileceklerini belirtti.

Ancak aile içi şiddetle mücadele eden dernekler bu önlemlerin yeterli olmadığını, bu sorunlamücadele için daha etkili yöntemlerin gerektiğini savunuyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında 121 kadın öldürüldü.

2019'da ise bu sayı ilk 8 ayda 101'i buldu.

Pazar günü de güney Fransa da 92 yaşındaki bir kadın, 94 yaşındaki kocası tarafından öldürülmüştü.

Fransa, en fazla kadın cinayeti işlenen Avrupa ülkelerinden biri. Fransa'yı Almanya, İsviçre, İspanya ve İtalya takip ediyor.