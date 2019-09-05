İklim Krizi: 'Kuzey Kutbu'nu kaybediyoruz'

Kuzey Kutbu'ndaki Svalbard bölgesindeki deniz buzulları her 10 yılda yüzde 12'lik bir erime hızına ulaştı. Yıllık sıcaklık ortalamasının 1970'ten bugüne 4 derece yükseldiği bölgede yüzyıl sonundaki artışın 7-10 derece olabileceği belirtiliyor.

30 yıldır Svalbard'da yaşayan Norveç Kutuplar Bölgesi Enstitüsü Başkanı Kim Holmen, insan eliyle oluşan iklim değişikliğinin etkilerinin bu bölgede 'görünür hale geldiğini' belirtirken "Şu an burada yaşananlar yakında dünyanın baka bölgelerinde de gerçekleşecek" uyarısı yapıyor.

Holmen'a göre, "Kış aylarındaki hava sıcaklığı son 30 yılda 10 derece yükseldi. Okyanus suyu daha sıcak hale geldi. İklim değişikliği yüzünden Kuzey Kutbu'nu kaybediyoruz".

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