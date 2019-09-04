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İngiltere'de 'anlaşmasız Brexit' karşıtı milletvekillerinin Salı günkü oylamada parlamentonun gündemini ele geçirip Başbakan Boris Johnson'ın planlarına set çekmesi İngiltere basında da Başbakan için 'büyük bir kayıp' olarak yorumlandı.

The Times gazetesi "Başbakan tarihi oylamayı kaybetti" başlığıyla gördüğü haberde, "Milletvekilleri 31 Ekim tarihini ertelemenin yolunu yaparken Boris Johnson dün Brexit'in kontrolünü kaybetti" yazdı.

Anlaşmalı veya anlaşmasız, İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'de çıkması öngörülüyordu ancak milletvekillerinin parlamento gündemini ele geçirmesiyle, Brexit'i de erteleme ihtimali doğdu.

The Times gazetesi Johnson için oylamayı kaybetmenin 'küçük düşürücü bir yenilgi' olduğunu belirtti.

Gazete başyazısında da mevcut durumda en iyi seçeneğin 'erken seçim olduğu' yorumunu yaptı.

Başyazıda, Boris Johnson erken seçim istese de milletvekillerinin Brexit ertelenmeden seçime gidilmesini onaylamayacakları ifade edildi:

"Doğrusu Johnson yalnızca kendini suçlamalı. Parlamentoyu Pazartesiden itibaren beş hafta askıya alma kararı, anayasal olarak meşru olsa da, siyasi olarak açıkça yanlış tasarlanmış bir karardı. Karar, anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan milletvekillerini, yasa konusunda beklenenden daha hızlı hareket etmeye teşvik etti."

The Daily Telegraph "Johnson seçim istiyor" manşeti attı.

Gazetenin haberinde "Brexit'i ertelemeyi amaçlayan daha önce görülmemiş bir parlamento darbesinin mağduru olan Boris Johnson dün gece erken seçime gitmeye zorlandı" dedi.

'Yeni bir parlamento'

Gazetenin "İngiltere'nin yeni bir parlamentoya ihtiyacı var" başlıklı başyazısında da şu ifadeler var:

"Dün Avam Kamarası'nda yaşananlar bize uzun zamandır bildiğimiz bir şeyi hatırlattı: Bu parlamento işini yapamıyor. Sorun çok açık. Halk, 2016 referandumunda AB'den ayrılmayı oyladı ve Theresa May bunun gerçekleşmesi için seçim çağrısı yaptı. Ama acemice yürüttüğü kampanyası nedeniyle çoğunluğu kaybetti ve Avam Kamarası'nda çoğunluk 'AB'de kalınsın' diyenlerin eline geçti.

"(…) Boris Johnson uzun zamandır seçim istemediğini söylüyordu, elindeki işi tamamlamak istiyor. Parlamento, anlaşmasız Brexit'i masadan kaldırarak Boris Johnson'ın AB ile müzakere çabalarını baltalıyor, Johnson'ın gerçekten başka seçeneği kalmadı.

"(…) Johnson iki kaçınılmaz sonuçla karşı karşıya. Birincisi, artık bu parlamentoyla çalışamaz, seçime gitmeli. İkincisi, May'in hatalarını tekrar edemez. Muhafazakarlar, Brexit'e yüzde 100 bağlılık gösterip bütünleşik bir parti gibi hareket etmeli. Bu büyük bir kumar ama aynı zamanda da kaçınılmaz."

The Financial Times gazetesinin baş sayfa manşetinde "Johnson, Avam Kamarası'nın kontrolü mücadelesinde çoğunluğu kaybetti" başlığı var.

Muhafazakar milletvekili Philip Lee'nin partisinden ayrılıp Liberal Demokratlara geçmesiyle parlamentoda değişen dengeleri yazan gazete sterlinin de gelişmelerle değer kaybettiğine dikkat çekiyor.

Guardian gazetesi baş sayfa manşetine "Küçük düşürülen Johnson bir sonraki kartını oynuyor: erken seçim" başlığı atmış.

Muhafazakar Parti milletvekillerinin de sırtlarını Boris Johnson'a dönmesinin Başbakan için küçük düşürücü olduğunu yazan gazete başyazısında "Eğer İngiltere AB'den anlaşmasız çıkarsa bu büyük bir ekonomik kaosa neden olacak. Bundan en zararlı çıkacak olanlar da Brexit'e oy verenler olacak" yorumunu yapıyor."