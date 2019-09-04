Dorian Kasırgası: Havadan fotoğraflarla Bahamalar'da yaşanan yıkım

Havadan çekilen fotoğraflar, Bahamalar'ı vuran ve ABD'nin doğusuna ilerleyen Dorian Kasırgası'nın ülkede büyük bir yıkıma yol açtığını gösteriyor. Abaco adalarında çekilen bu fotoğraflar, felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.

Telif hakkı Terran Knowles/Our News Bahamas/Reuters

Yetkililer, kasırgada ölü sayısının yediye çıktığını açıkladı. Ancak kasırgadan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan 50 bin nüfuslu Büyük Bahama'ya henüz ulaşılamadı.

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Başbakan Hubert Minnis, ülke tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşadıklarını belirterek ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Telif hakkı Michelle Cove/Trans Island Airways/Reuters

Aşağıdaki fotoğrafta Marsh Limanı'ndaki havalimanının sular altında kaldığı görülüyor. Büyük Bahama havalimanının da sular altında olduğu ve su seviyesinin 1,8 metreye ulaştığı haber veriliyor.

Telif hakkı Michelle Cove/Trans Island Airways/Reuters

Abaco Adaları'nda yaklaşık 17 bin kişi yaşıyor. Birleşmiş Milletler bu adalardaki hemen herkesin gıda yardımına ve içme suyuna ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Telif hakkı Terran Knowles/Our News Bahamas/Reuters

Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'ne göre Büyük Bahama ve Abaco adalarındaki evlerin yüzde 45'i kısmen ya da tamamen kullanılamayacak duruma geldi. Bu, 13 bin konuta karşılık geliyor.

Telif hakkı Terran Knowles/Our News Bahamas/Reuters

Hafta sonunda Abaco Adaları'na ulaştığında kasırganın hızı saatte 298 kilometreydi. Atlas Okyanusu'nda 1935'teki "Kasırga 3"ten bu yana sabit rüzgar hızı bu kadar yüksek ve karada etkili olan bir kasırga görülmedi.

Telif hakkı Michelle Cove/Trans Island Airways/Reuters

Bahamalar Başbakanı Minnis şimdi asıl önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu söyledi. Minnis, "Daha fazla ölüm bekleyebiliriz" dedi.

Telif hakkı Michelle Cove/Trans Island Airways/Reuters

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