Hong Kong yönetimi aylardır protesto edilen tartışmalı Çin'e iade yasasını geri çekiyor

  • 4 Eylül 2019
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Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam, aylardır milyonlarca kişi tarafından protesto edilen ve şüphelilerin Çin'e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenlemeyi geri çektiklerini açıkladı.

Lam "Son iki aydır yaşananlar herkesi derin bir üzüntüye boğdu" diye konuştu.

Hong Kong'un yaşananları geride bırakması gerektiğini söyleyen Lam, televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında "Önümüze bakmalıyız" dedi.

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Hong Kong'da düzenlenen protestolarda polis göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmiş, göstericiler ise polise molotof kokteylleri fırlatmıştı.

Tasarı, Hong Kong'da suç işlediği şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin Çin'e gönderilerek Çin mahkemeleri tarafından yargılanmasını öngörüyordu.

Hong Konglular ise düzenlemenin Hong Kong'un özerk statüsünü ihlâl ettiğini savunuyor ve Çin yönetiminin Hong Kong üzerinde baskı oluşturmasının önünü açtığını savunuyordu.

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Image caption Hong Kong lideri Carrie Lam

Hong Kong protestolarının nedeni ne?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Ancak ilerleyen haftalarda göstericilerin talepleri kapsamlı demokratik reformlara ve polis şiddetinin şeffaf bir şekilde soruşturulmasına odaklandı.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Göstericiler tartışmalı iade tasarısının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.

Hong Kong krizi nasıl büyüdü?
3 Nisan Hong Kong yönetimi herhangi bir suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iade edilmesinin ve Çin'de yargılanmasının önünü açan bir yasal düzenleme hazırladı.
9 Haziran Yaklaşık 1 milyon Hong Konglu, iade yasasını protesto etmek için özel idare binasına yürüdü.
12 Haziran Polis ilk kez göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.
21 Temmuz Beyaz tişörtler giyen eli sopalı gruplar metro istasyonundaki sivillere saldırdı. Aynı gün göstericiler Çin hükümetinin Hong Kong binasının girişindeki yazıları tahrip etti.
3 Ağustos Protestocular biber gazı ve plastik mermilere karşı gaz maskeleri ve ev yapımı yelekler gibi önlemler alarak sokaklara çıktı.
11 Ağustos Polis tren istasyonuna girerek bina içerisinde protestoculara karşı biber gazı kullandı.
12 Ağustos Protestocular havalimanında toplandı.
25 Ağustos Polis ilk kez göstericilere TOMA'larla müdahale etti, bir polis silahını ateşledi. Göstericiler polise taş, tuğla ve molotof kokteylleri attı.
4 Eylül Hong Kong lideri Carrie Lam'ın Çin'e iade düzenlemesinden vaz geçtiği belirtildi.

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