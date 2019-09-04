Hong Kong yönetimi aylardır protesto edilen tartışmalı Çin'e iade yasasını geri çekiyor

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Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam, aylardır milyonlarca kişi tarafından protesto edilen ve şüphelilerin Çin'e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenlemeyi geri çektiklerini açıkladı.

Lam "Son iki aydır yaşananlar herkesi derin bir üzüntüye boğdu" diye konuştu.

Hong Kong'un yaşananları geride bırakması gerektiğini söyleyen Lam, televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında "Önümüze bakmalıyız" dedi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Hong Kong'da düzenlenen protestolarda polis göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmiş, göstericiler ise polise molotof kokteylleri fırlatmıştı.

Tasarı, Hong Kong'da suç işlediği şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin Çin'e gönderilerek Çin mahkemeleri tarafından yargılanmasını öngörüyordu.

Hong Konglular ise düzenlemenin Hong Kong'un özerk statüsünü ihlâl ettiğini savunuyor ve Çin yönetiminin Hong Kong üzerinde baskı oluşturmasının önünü açtığını savunuyordu.

Telif hakkı EPA Image caption Hong Kong lideri Carrie Lam

Hong Kong protestolarının nedeni ne?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Ancak ilerleyen haftalarda göstericilerin talepleri kapsamlı demokratik reformlara ve polis şiddetinin şeffaf bir şekilde soruşturulmasına odaklandı.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Göstericiler tartışmalı iade tasarısının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.