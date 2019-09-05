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Mısır'ın darbeyle görevden alınarak tutuklanan, bu yıl içerisinde çıkarıldığı duruşma sırasında ise fenalaşan ve hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin en küçük oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Abdullah Mursi'nin ailesi ve avukatlarından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de arkadaşıyla birlikte arabada yolculuk eden Abdullah Mursi'nin göğsünde bir ağrı hissetmeye başladığı, kısa bir süre içerisinde de hayatını kaybetti.

Muhammed Mursi, 2012 yılında Mısır tarihinin demokratik yollarla iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuş, ancak iktidardaki ilk yılının sonunda askeri darbe ile görevden alınıp tutuklanmıştı.

Muhammed Mursi'nin de üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketi ise askeri yönetim tarafından 'terör örgütü' ilan edilip üyeleri tutuklanıp idam cezalarına çarptırılmıştı.

Muhammed Mursi'nin ölümü ve tepkiler

Muhammed Mursi, casusluk ile suçlandığı davanın duruşmalarında hakim heyetine tepki göstermiş ve "Ben bu ülkenin meşru Cumhurbaşkanıyım. Beni bu şekilde yargılama yetkiniz yok" demiş, sonraki duruşmalarda 'mahkeme düzenini bozmaması için' ses geçirmez cam kabinde salonda yer almıştı.

Muhammed Mursi, bu yıl Haziran ayındaki duruşmada esnasında fenalaşarak kısa süre içerisinde hayatını kaybetmişti. Mursi öldüğünde 67 yaşındaydı.

Kahire Basavcılığı'ndan yapılan açıklamalarda Mursi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ancak başta Türkiye ve Katar olmak üzere Müslüman Kardeşler hareketi ile Muhammed Mursi'yi destekleyen ülkeler yaşananlardan Mısır hükümetini sorumlu tutmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Darbecilerin yaptığı açıklamalar ne Mısır halkının ne de uluslararası kamuoyunun vicdanı rahatlatmaktan uzaktır" diye konuşmuştu.