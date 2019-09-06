Boris Johnson'a Leeds sokaklarında protesto: Burada değil Brüksel'de olman gerek, halkla oyun oynuyorsun

İngiltere'yi 31 Ekim'de bir anlaşma olsun ya da olmasın Avrupa Birliği'nden çıkarmak isteyen Başbakan Boris Johnson, ziyaret ettiği Leeds kentinin sokaklarında yürürken bir Leedsli tarafından protesto edildi.

Avam Kamarası'nın anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasa tasarısını kabul etmesinin ardında 15 Ekim'de erken seçime gidilmesini öneren Johnson, BBC muhabirine Brexit'i bir kez daha ertelemenin ülkenin aleyhine olacağını anlatırken Başbakan'ın yanına yaklaşan bir Leeds'li "Halkla oyun oynuyorsun. Burada değil, Brüksel'de olman gerekir" diyerek Johnson'ın AB ile bir anlaşma müzakere etmediğini söyledi.

Johnson ise AB ile müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.