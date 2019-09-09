İtalya'da 2. Conte hükümeti, protestolar eşliğinde güven oyu aldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Başbakan Giuseppe Conte (solda) sol partilerle hükümet kurdu

İtalya'da geçen hafta kurulan popülist-merkez sol koalisyon hükümeti Pazartesi akşamı parlamentodan ilk güven oyunu tartışmalar ve protestolar eşliğinde aldı.

Yeni koalisyon hükümeti sistem karşıtı, popülist 5 Yıldız Hareketi ile merkez soldaki Demokratik Parti'nin yanı sıra soldaki Özgürler ve Eşitler partilerinden oluşuyor.

Başbakan Giuseppe Conte'nin Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması yeni hükümetin bir öncekine kıyasla AB'ye daha olumlu yaklaşacağı yönünde mesajlar içerdi.

Önceki 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümeti, başta bütçe planlaması olmak üzere birçok alanda AB ile çatışma yaşamıştı.

Conte bugünkü konuşmasında, "İtalyanların refahının AB sınırları dışında değil içinde bulunması için çalışılması gerektiğini" söyledi.

Conte, yeni hükümetin "daha uygun ve saygılı bir kelime dağarcığı" kullanacağını, "hükümetin dilinin yumuşak olacağını" da belirtti. Başbakan Conte'nin bu ifadeleri, önceki hükümetin ortağı aşırı sağcı Lig lideri Matteo Salvini'yi hedef aldığı şeklinde yorumlandı.

Conte ayrıca, önceki hükümette Salvini'nin mimarlığını yaptığı göç karşıtı "güvenlik kararnamesinin" yeniden gözden geçirileceğini de açıkladı.

Sağ partilerden meclis içinde ve dışında protesto

İtalya'da yeni koalisyon hükümeti güven oylaması aradığı sırada, meclis içinde ve dışında da protestolar vardı.

Lig'in sağ görüşlü lideri, eski hükümetin İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile bir diğer aşırı sağcı "İtalya'nın Kardeşleri" partisi liderliğinde meclis binası önünde bir protesto gösterisi düzenlendi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yeni hükümet karşıtı gösteriye katılanlar arasında "faşist selamı" verenler oldu

Gösteride erken seçime gitmek yerine yeni bir koalisyon kurulmasına tepki gösterildi, koalisyona giden partiler "İtalyanların yargısından korkmakla" suçlandı.

Gösteriye katılanlar arasında "faşist selamı" verenler olduğu da görüldü.

Kendisi de gösteriye katılan Salvini de sosyal medya mesajlarında, gösteriye katılanların "gerçek İtalya" olduğunu, yeni hükümetinse "koltuk derdindeki küçük İtalyacık" olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi'nde de sağ kanattaki Lig, Haydi İtalya ve İtalya'nın Kardeşleri milletvekilleri, Başbakan Giuseppe Conte'nin konuşması sırasında "Seçim!", "Satılmış!" gibi ifadelerle bağırarak protestoda bulundu.

Yeni koalisyon hükümeti noktasına nasıl gelindi?

"2. Conte Hükümeti" olarak anılan yeni hükümet, 47 yaş ortalamasıyla İtalya'nın en genç hükümeti olma özelliği taşıyor. Hükümetteki 21 bakandan 7'si kadın.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hükümetteki 21 bakandan 7'si kadın.

Hükümete, bir önceki hükümetin de başbakanlığını yapan, hiçbir partiye üye olmasa da 5 Yıldız Hareketi'ne yakın olan Giuseppe Conte liderlik ediyor.

21 bakanlıktan 10'u 5 Yıldız Hareketi, 9'u Demokratik Parti, 1'i Özgürler ve Eşitler partisine ait. Önceki hükümette Lig lideri Matteo Salvini'nin üstlendiği İçişleri Bakanlığı'na ise teknik bir isim, eski Milano Valisi Luciana Lamorgese getirildi.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde bu akşam yapılan güven oylamasında hükümete 343 lehte, 263 aleyhte oy verildi. Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alan hükümet, Salı günü de Senato'da güven oylamasına sunulacak.

Yeni hükümet, bir önceki 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümetinin Lig lideri Matteo Salvini'nin girişimiyle yıkılması sonucu kurulmuştu.

Salvini, 14 ay süren koalisyonun ardından geçen ay, 5 Yıldız Hareketi ile çalışmasının artık mümkün olmadığını gerekçe göstererek erken seçim çağrısı yapmıştı.

Ancak Salvini'nin bu erken seçim çağrısı hem eski ortağı 5 Yıldız Hareketi hem de muhalefetin direnişiyle karşılaşmış, erken seçimi önlemek için Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın önderliğinde mevcut parlamentoda yeni bir hükümet formülü üzerinde anlaşılmıştı.