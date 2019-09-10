ABD Başkanı Trump: Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını istedim, o da bu sabah verdi

Telif hakkı AFP

ABD Başkanı Donald Trump, kendi talebi üzerine Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını bu sabah sunduğunu açıkladı.

Trump, attığı Twitter mesajlarında, "Dün akşam John Bolton'a, Beyaz Saray'daki hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyledim. Yönetimdeki diğerleri gibi, yaptığı önerilerin birçoğuna hiç katılmıyordum ve bu nedenle John'un istifasını istedim, o da bu sabah sundu" dedi.

Trump, yeni ulusal güvenlik danışmanını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.

Bolton, Nisan 2018'de ulusal güvenlik danışmanlığı görevine atanmıştı.

Trump, göreve başladığı Ocak 2017'den bu yana üç farklı ulusal güvenlik danışmanıyla çalıştı.

Bolton ise istifa etmeyi kendisinin dün gece önerdiğini ancak Trump'ın "yarın konuşalım" dediğini aktardı.