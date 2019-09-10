Türkçe'ye 'Damızlık Kızın Öyküsü' olarak çevrilen The Handmaid's Tale kitabının devamı olan Testament isimli roman, İngiltere'de salı günü yayımlandı.

Yazar Margaret Atwood devam kitabı yazmayacağını açıklamış olsa da, hikaye yeniden, geleceğin distopik Amerikası olan Gilead Cumhuriyeti'nde devam ediyor.

Yazar, ABD'nin de içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, yarattığı karakterlerin, kadın haklarının içinde bulunduğu tehdit göz önüne alındığında yeni bir anlam kazandığını söylüyor.

Edebiyat ödülü Booker' da kısa listeye kalan son distopik roman, ilk bölümün kaldığı yerden 15 sene sonrasına odaklanıyor.

Margaret Atwood ilk romanı 1985 yılında gerçek politik gelişmelere dikkat çekmek üzere yazmıştı.