Amsterdam, kadın ve eşcinselleri aşağılayan vaazların verildiği camileri kapatacak

Telif hakkı AFP

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, vaazlarda kadınların aşağılandığı ve eşcinselliğin günah olduğunun savunulduğu camileri kapatacağını söyledi.

Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı olan Halsema, yerel AT5 kanalına yaptığı açıklamada, kadın ve eşcinsel karşıtı görüşleri nedeniyle son dönemde yoğun tartışmalara neden olan camilere ilişkin rahatsızlığını dile getirdi.

Halsema, imamların, kadınları aşağılayan, eşcinselliğin günah olduğunu savunan vaazlar verdiği camilere karşı harekete geçeceğini, bu tür olumsuz görüşlerde ısrar eden camileri ise kapatacağını vurguladı.

Amsterdam'ın inanç ve inancı yaşama özgürlüğü prensiplerini benimsediğini belirten Halsema, şunları söyledi:

"Ama biz köktendinciliğe hayır diyoruz. Fikirlerinizi başkalarına dayatırsanız, hukukun üstünlüğüne karşı saldırgan bir tutum takımırsanız, o hukuk devleti tarafından korunamazsınız. Amsterdam'da anti-demokratik vaazların verildiği birkaç cami var. Onları yakından izliyoruz. Buna devam ederlerse bizimle ciddi sorun yaşayacaklar."

'Selefilerle masaya oturmam'

Amsterdam Belediye Başkanı, tartışmaların odağındaki Selefi örgütleri ile işbirliği yapmayacaklarını da açıkladı. Halsema, "Eşit haklara saygı duymayan gruplarla istişare geçmişte kaldı. Kadın ve erkek eşitliğini ciddiye almayan insanlarla masaya oturmam" diye konuştu.

Belediye başkanının, radikal görüşlerin savunulduğu camileri kapatma açıklaması, sağ partiler tarafından olumlu karşılandı.

Muhalefetteki sosyal demokrat çizgideki İşçi Partisi (PvdA) ise Halsema'ya tepkili.

PvdA Amsterdam İl Başkanı Sofyan Mbraki, camileri kapatmanın yasal dayanağı bulunmadığını savunarak, ibadethaneler yerine, vaaz veren imamlara yaptırım uygulanmasını istedi.

Selefi camileri konusundaki kaygılar

Hollanda medyasının araştırmaları sonucu, Selefilerin kontrolündeki camilerde hafta sonlarında çocuklar için düzenlenen kurslarda "toplumdan, eşitlik ve özgürlük ilkelerinden uzaklaşmaya yönelten" dersler verildiğinin ortaya çıkması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Medyada yer alan haberlere göre, hafta sonu kurslarında çocuklara, "kafirlerin, eşcinsellerin ve zina edenlerin öldürülmesi; Müslüman gençliğin, 'kafir Hollanda'yı' terkederek bir İslam ülkesine yerleşmesi gerektiği" gibi şeyler anlatılıyor.

Hükümet ortağı partiler, bu haberleri "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Koalisyon ortakları Liberal Sağ Parti (VVD) ve Hıristiyan Birliği Partisi (CU), yasaların değiştirilerek, hafta sonu okul ve kurslarının denetim altına alınmasını istedi.