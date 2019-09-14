Telif hakkı Archeomodena

İtalya'nın kuzeyindeki Modena bölgesinde yapılan kazılarda bulunan el ele tutuşmuş şekilde gömülü iskeletlerin ikisinin de erkek olduğu ortaya çıktı.

M.S. 4-6. yüzyıllardan kalma olduğu tahmin edilen iskeletlerin aralarındaki ilişki ise bilinmiyor.

İskeletler el ele gömülmüş olduğu için, bulunduğu 2009 yılında "Modena Aşıkları" adı verilmişti.

Araştırmacılar, iskeletler çok bozulmuş olduğundan o dönemde cinsiyetlerini belirleyememişti.

Telif hakkı Archeomodena

Ancak diş minesindeki protein kullanılarak uygulanan yeni bir teknik sayesinde, iskeletlerin cinsiyeti belirlendi.

Araştırmacılar iskeletlerin kasıtlı şekilde el ele gömülmüş olduğunu söylüyor ancak iki erkek arasında nasıl bir ilişki olduğu esrarını koruyor.

Daha önce de İtalya, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Sibirya'da yapılan kazılarda el ele gömülmüş olan iskeletler bulunmuştu ancak bunların hepsinde çiftler bir kadın ve bir erkekti.

İtalyan Rai haber sitesine konuşan araştırmacı Federico Lugli "Daha önce hiç böyle bir örnek görmemiştik" diyor ve iskeletlerin kardeş, kuzen ya da savaş sırasında birlikte ölmüş iki askere ait olabileceğine dair görüşler olduğunu da söylüyor.

Telif hakkı Archeomodena

Araştırmacılar iskeletlerin bulunduğu bölgenin bir savaş mezarlığı olabileceğini belirtiyor ve bulunan mezarlığın İtalya'da o dönemki cenaze uygulamalarına dair önemli bilgiler verdiğini aktarıyor.