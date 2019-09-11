Kanada 21 Ekim'de genel seçime gidiyor

Telif hakkı AFP Image caption Trudeau, seçim kampanyasını Çarşamba günü başlattı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau genel seçim için 21 Ekim tarihini verdi. Seçimde ikinci dönemi için yarışacak olan Trudeau'yu, anket sonuçlarına göre, zorlu bir seçim yarışı bekliyor.

Seçim kampanyasının üç konu üzerine odaklanması bekkleniyor: Satın alma gücünün artırılması, ekonomi ve iklim sorunları.

Başbakan, Çarşamba günü Kanada Genel Valisi'ni ziyaret ederek seçim kampanyasını resmen başlattı. Ekonomi ve çevre konularında olumlu adımlar attığını söyleyen Başbakan, "Kanadalılar bir kez daha yaşamak istedikleri ülke için oy verecekler" dedi.

Kanada'da 4 yılda bir federal seçimler yapılıyor.

Ekim ayında seçime gidileceği için, muhalefet partileri yaz boyunca Başbakan Trudeau'ya yönelik eleştirilerini sıklaştırdı. Trudeau'nun Kanadalıların beklentilerini karşılamadığını savundular.

Trudeau, seçim kampanyası boyunca hem bu eleştirilere karşı, hem de 2019'da karşı karşıya kaldığı "etik krizine" karşı kendini savunacak.

Başbakan, Kanada'nın büyük mühendislik ve inşaat firmalarından SNC-Lavalin'in yargılanması sırasında, eski bir bakanı uygunsuz şekilde etkilemekle suçlanıyor.

Muhafazakar Parti lideri Andrew Scheer, Trudeau'nun seçim kampanyasını başlattığı Çarşamba günü bu konuyu gündeme getirerek "Artık Kanadalıların ona güvenemeyeceğini" söyledi.

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Trudeau'nun en yakın rakibi Muhafazakar Parti

Seçim kampanyasının, Muhafazakar Parti ile Trudeau'nun liderliğini yaptığı Liberal Parti arasında bir mücadeleye dönüşmesi bekleniyor.

Araştırma şirketlerine göre iki parti de yüzde 30'un üzerinde destek görüyor ve oyları birbirine çok yakın.

Trudeau, Muhafazakar Parti için "Kişisel saldırılara başvurmayacağım ancak benimsediğimiz politikaların arasındaki farklara çok keskin bir şekilde değineceğim" dedi.

Yeni Demokratik Parti, anketlere göre yaklaşık yüzde 14 destek görürken, Yeşiller Partisi küçük bir farkla dördüncü parti olarak onu takip ediyor.

Başbakan'ın rakiplerinin çoğu yeni siyasetçiler

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Trudeau, 2015'te seçimi kazanıp çoğunluk hükümeti kurmaya hak kazandığında, seçmenler onu diğer adaylara göre daha az tanıyordu.

Bu kez, daha az tanınan adaylara karşı yarışma sırası, 4 yıllık Başbakanlık deneyimi kazanmış olan Trudeau'da.

Rakibi 40 yaşındaki Andrew Scheer, Muhafazakar Parti'nin başına 2017'de geçti.

Kanada siyasetindeki bir başka yeni yüz de Jagmeet Singh. Singh de 40 yaşında ve sol eğilimli Yeni Demokratik Parti'nin başına 2017'de geçti. Aynı zamanda farklı bir kökenden gelerek ana akım bir siyasi partinin başına geçen ilk Kanadalı siyasetçi oldu.

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Quebec eyaletinin bağımsızlığını savunan Quebec Bloku'nun başındaki Yves-Francois Blanchet de bu yılın başında partinin başına geçen yeni liderlerden. Quebec Bloku, seçimlerde sadece Quebec eyaletinden aday çıkaracak.

Yaşı en büyük adaylardan Yeşiller Partisi lideri Elizabeth May ise, seçimde yarışacak deneyimli siyasetçilerden.